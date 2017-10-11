Что не так с идеей «откупных» для бизнеса? 5 11.10.2017, 18:30

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Лидер предпринимателей раскритиковал очередную идею чиновников.

Правительство разработало проект декрета о так называемом обеспечительном депозите. Согласно идее, положив на специальный счет сумму от 50 000 рублей, предприниматель сможет обеспечить себе лояльность и определенную защиту от задержания силовиками, в случае, если внесенная денежная сумма обеспечит возмещение причиненного нарушением вреда.

Также отмечается, что соответствующий депозит должен быть заблаговременно внесен на счет в «Беларусбанке».

В предпринимательской среде проект документа встретили неоднозначно.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов раскритиковал очередную идею чиновников.

– Лично у меня негативное отношение к этой идее, – заявил он. – Она несвоевременная и политически неправильная. Они думают, что это будет некий залог, которым можно будет воспользоваться, когда тебя посадят в тюрьму. И им можно будет воспользоваться, чтобы тебя быстрее оттуда выпустили. Знаете, надо, наверное, определиться: то ли мы развиваем предпринимательство, то ли собираемся людей в тюрьму сажать! Если хотим развивать, то давайте делать так, чтобы 99% бизнесменов об этом вообще не думали, а успешно соблюдали действующее законодательство. В этом направлении ничего не сделано, а мы уже думаем, как бизнес из тюрьмы вытаскивать.

По мнению предпринимателя, такой подход совершенно недопустим в системе, при которой государство часто наказывает невиновных.

– Я далек от мысли, что кого-то мелкого будут выпускать. Практика показывает обратное. Если бы в нашей стране только настоящие преступники попадали в тюрьму, тогда можно этим заниматься. А как можно этим заниматься, когда сегодня, будучи предпринимателем, ты уже по умолчанию преступник по десятку статей, – отметил собеседник издания.

Виктор Маргелов считает, что идея о депозитах «не соответствует духу» обещаний правительства о либерализации условий для бизнеса.

– У нас ничего не спрашивали, в наших кругах даже таких мыслей не возникало. Безо всякого экономического обоснования просто возник законопроект: «давайте вы скинетесь, а мы кого-то из вас выпустим». Выходит, реформировать законодательство не нужно, а предпринимателей как сажали, так и будут сажать? Если эта практика будет продолжаться, ничего не поменяется в этой стране, – добавил лидер предпринимателей.