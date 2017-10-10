Власти предложили бизнесменам «откупиться»? 36 10.10.2017, 17:58

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Бизнесменам предлагают предварительно внести на спецсчет 50 тысяч рублей, чтобы в будущем не попасть в СИЗО.

Редактор «Экономической газеты» Леонид Фридкин опубликовал статью, в котором сообщает о возможном введении декрета «Об обеспечительном депозите», пишет сайт nn.by.

Согласно проекту декрета, каждый бизнесмен сможет положить на специальный счет в «Беларусбанке» не менее 50 тысяч рублей. Это будет обеспечительный депозит для обеспечения возмещения причиненного нарушением вреда. Причем такой депозит можно открыть и на свое имя, и на любое другое лицо.

Если в будущем в отношении бизнесмена будет заведено уголовное дело по «экономической статье», ее рассмотрение пройдет по упрощенной процедуре, без задержания и заключения под стражу.

Речь идет о таких преступлениях, как причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ст. 216 УК), контрабанда (ст. 228 УК), незаконное перемещение товаров через границу (ст. 2281 УК), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 231 УК), незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233 УК), легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем (ст. 234 УК), приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем (ст. 237 УК), сокрытие банкротства (ст. 239 УК), уклонение от уплаты налогов (ст. 243 УК), превышение власти или служебных полномочий (ч. 1 ст. 426 УК), служебная халатность (ст. 428 УК), а также административных правонарушений, предусмотренных главами 11—14 КоАП.

При наличии оснований для возбуждения уголовного дела правоохранители выяснят, имеется ли у нарушителя обеспечительный депозит. Если он имеется, и суммы хватает для покрытия ущерба, то уголовное дело не возбуждается. В таком случае правоохранители принимают постановление и снимают часть средств со счета в доход государства.

Одновременно постановление направляется должнику-бизнесмену, который в течение 20 дней должен выплатить в бюджет компенсацию в размере 30% суммы ущерба. В противном случае эту сумму взыщут принудительно судебные исполнители.

Если же денег на счете не достаточно для компенсации ущерба, то уголовное дело все же возбудят. Но на время разбирательства помещать бизнесмена в СМЗО не станут.

А срок или размер наказания не будут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого наказания по статье.