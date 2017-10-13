Станет ли искусственный интеллект когда-нибудь президентом? 1 13.10.2017, 8:35

Группа разработчиков предложила выдвинуть суперкомпьютер Watson на эту высокую должность.

По мере того, как автоматизация продолжает проникать во все новые и новые аспекты жизни, некоторые рассматривают возможность того, что искусственный интеллект возьмет на себя президентские обязанности. Он будет непредвзятым, конструктивно решать проблемы и вполне может стать лидером, которого заслуживают люди.

Роль президента всегда была желанной и противоречивой, поэтому традиционно принадлежала людям. Использование слова «традиционно» происходит все чаще, потому что очень многие «традиционно» принадлежащие людям сферы уходят под контроль машин и искусственного интеллекта. В один прекрасный день президентом может стать именно искусственный интеллект, пишет healthystyle.info.

В 2016 году группа разработчиков даже предложила выдвинуть суперкомпьютер Watson на эту высокую должность. К чему это все?

Одна из основных причин того, что этот вопрос вообще обсуждается, — уравновешенность. Люди уязвимы для эмоций, но ИИ может принимать решения без предубеждений, без гнева, без обид, без импульса и без эго (а это большая проблема властных людей). ИИ, по своей природе, способен изучать все аспекты проблемы, прежде чем делать по ней выводы. ИИ не примет быстрых решений, основанных на одном факте, поэтому конкретно здесь машина лучше человека.

Кроме того, ИИ-президент не будет зависим от финансов. ИИ не будет иметь финансовой доли в каком-либо бизнесе, поэтому не будет уделять приоритетное внимание одной из сторон. Он будет рассчитывать только на то, что лучше всего соотносится с существующими фактами. К примеру, ИИ не будет инвестировать в источники энергии, поэтому, принимая решения по изменению климата, он будет руководствоваться только фактическим положением дел.

Очевидно, идея выбора президента в лице искусственного интеллекта поначалу кажется невозможной. Сможем ли мы когда-нибудь развиться до такой степени, когда будет технологически возможно доверить президентскую должность ИИ? Теоретически — да. ИИ быстро развивается, поэтому если серьезный проект по созданию первого президентского ИИ будет реализован, нетрудно представить появление этой системы в недалеком будущем.

Самая большая проблема, стоящая на пути этого становления будущей реальности, заключается в том, позволим ли мы этому случиться от лица людей. Поддержит ли эту идею большинство? Такое трудно представить, если учесть, что нынешний политический ландшафт кажется определенно многополярным.

По мере того, как автоматизация проникает во все больше аспектов нашей жизни, нетрудно представить, что мы могли бы однажды пожелать избрать президента, лишенного человеческих недостатков и запрограммированного действовать в соответствии с набором идеалов. Можно было бы запрограммировать президента на то, чтобы следовать консервативным или либеральным планам.

Поскольку системы искусственного интеллекта берут на себя задачи, традиционно принадлежащие докторам, юристам и даже поэтам из мира людей, президент-ИИ не кажется таким невозможным.