Главы стран Вышеграда обсуждают вопрос расширения ЕС 13.10.2017, 17:22

Фото: PAP/Leszek Szymański

Cаммит президентов стран Вышеградской группы посвящен членству государств западных Балкан в Европейском союзе и НАТО.

В Венгрии в городе Сексард проходит саммит президентов стран Вышеградской группы, посвященный перспективе членства стран западных Балкан в Европейском союзе и НАТО, передает «Польское радио».

В двухдневном саммите, организованном в рамках венгерского президентства в Вышеградской группе принимают участие президенты: Польши – Анджей Дуда, Венгрии – Янос Адер, Чехии – Милош Земан, Словакии – Андрей Киска.

«Президенты обсуждают вопрос, возможно ли, и если да, то когда должно наступить расширение ЕС на страны западных Балкан. – передаёт с места события корреспондент Польского радио Войцех Цегельский. - До сих пор в ЕС вошли две страны этого региона – Словения и Хорватия. Четыре других страны – Албания, Сербия, Черногория и Македония имеют статус кандидата в Евросоюз. Стать членом ЕС стремиться также Босния и Герцеговина и Косово, хотя они находятся на вступительном этапе переговоров о членство».

Венгрия выступает за то, чтобы Брюссель начал переговоры о присоединении к ЕС с Албанией и Македонией, в свою очередь Польша считает, что ЕС несмотря на текущие проблемы, таких, как брексит, должен расширяться и не закрывать перед другими странами возможность стать его членом.