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  • Семен Букчин
  • 13.10.2017, 18:48
  • 5,154
Семен Букчин

Итак, коммунальная система, унаследованная от БССР, рушится.

Свидетельством тому вчерашнее вранье по БТ, что в Минске во всех домах подключено тепло. Дом № 147 по ул. Богдановича до сих пор не подключен, люди мерзнут.

Высокому и не очень начальству наплевать. 

Причины: 

1. Изношенность труб и всего оборудования. Поэтому постоянные аварии. 

2. Некому работать в этих ЖРЭО, ЖЭСах и ЖЭУ. Штаты не укомплектованы хорошими специалистами. Люди уходят из-за низкой зарплаты.

 3. Начальникам, министрам, президенту наплевать, как живут сограждане.

У них в коттеджах свое отопление, своя обслуга. Их дети и родители не мерзнут. Никто из начальства не спешит извиниться перед мерзнущими и болеющими людьми.

В этой стране можно убивать солдат, морозить людей, платить нищенские пенсии и жалкие зарплаты. Можно все, кроме уважения, сочувствия, заботы о своих согражданах. Таково это государство. Государство правящей бюрократии, государство разжиревших самодовольных чиновников, хозяев жизни. 

Впереди - полный коллапс коммунального хозяйства. И всей этой паршивой жизни.

Семен Букчин, публицист, Фейсбук


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