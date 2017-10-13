Довольно 6 Семен Букчин

13.10.2017, 18:48

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Семен Букчин

Итак, коммунальная система, унаследованная от БССР, рушится.

Свидетельством тому вчерашнее вранье по БТ, что в Минске во всех домах подключено тепло. Дом № 147 по ул. Богдановича до сих пор не подключен, люди мерзнут.

Высокому и не очень начальству наплевать.

Причины:

1. Изношенность труб и всего оборудования. Поэтому постоянные аварии.

2. Некому работать в этих ЖРЭО, ЖЭСах и ЖЭУ. Штаты не укомплектованы хорошими специалистами. Люди уходят из-за низкой зарплаты.

3. Начальникам, министрам, президенту наплевать, как живут сограждане.

У них в коттеджах свое отопление, своя обслуга. Их дети и родители не мерзнут. Никто из начальства не спешит извиниться перед мерзнущими и болеющими людьми.

В этой стране можно убивать солдат, морозить людей, платить нищенские пенсии и жалкие зарплаты. Можно все, кроме уважения, сочувствия, заботы о своих согражданах. Таково это государство. Государство правящей бюрократии, государство разжиревших самодовольных чиновников, хозяев жизни.

Впереди - полный коллапс коммунального хозяйства. И всей этой паршивой жизни.

Семен Букчин, публицист, Фейсбук