Свободный профсоюз предупредил руководство «Стекловолокна» про забастовку 2 14.10.2017, 19:38

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Забастовка полоцких рабочих будет длиться до конца года.

Как рассказал «Радыё Свабода» Виктор Стуков, руководитель ячейки Свободного профсоюза белорусского, забастовка на «Стекловолокно» должна начаться с 1-го ноября и длиться до конца года:

«Наш профсоюз направил директору письменное уведомление о забастовке, как того требует статья 390 Трудового кодекса. Решение о необходимости бастовать было принято на конференции рабочих, которую устроила «первичка». Но ответа мы не получили: администрация предприятия делает вид, что СПБ «Стекловолокно» нет. Аргументирует тем, что наши активисты не платят взносы через бухгалтерию. Однако мы специально перешли к формату «нефиксированной дружбы», чтобы защитить работников от давления. В связи с нашим сообщением о забастовке мы не исключаем новых репрессий».

Именно дискриминация по профсоюзному признаку стала причиной будущей забастовки, говорит Стуков. Активистов СПБ не присоединяют к разработке норм коллективного договора, игнорируются требования по поводу условий труда, высказанные представителями независимого профсоюза. Наиболее активных членов просто уволили. Сам Виктор Стуков является освобожденным председателем профсоюзной организации: он потерял работу в 2013-м году. Весной 2016-го был уволен его заместитель Николай Шарах.

Как планируется, забастовка будет «веерный»: работники будут бастовать в любой приемлемой для себя форме. Например, в отдельной бригаде люди в знак протеста могут работать слишком медленно, или кто-то остановить работу на определенный период. Такой формат защитит бастующих против обвинения в нарушении производственного цикла. Право на забастовку имеет каждый работник согласно статье 391 Трудового кодекса, и за нарушение этого права со стороны руководителей предусмотрена уголовная ответственность.

Параллельно с подготовкой к забастовке профсоюзные активисты начали судебный процесс против дискриминации за участие в независимом профсоюзе. В этом году в сентябре члены СПБ собирались провести пикет против преследования лидеров профсоюза РЭП Игоря Комликa и Геннадия Федынича. Полоцкий райисполком запретил пикет, сославшись на закон о массовых акциях. Однако активисты настаивают, что право устраивать профсоюзные мероприятия гарантированно им международными документами, согласно которым власти не должны вмешиваться в дела профсоюзов.

По поводу запрета Виктор Стуков обратился в районный суд, однако там его позицию не поддержали, став на сторону представителей власти. Профсоюзный лидер полагает, что будет оспаривать решение суда, и в результате необходимости готов дойти вплоть до Комитета по правам человека ООН. Это первый прецедент, когда частное лицо отстаивает свои права на деятельность в составе независимого профсоюза.