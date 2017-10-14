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Как в Гомеле прошла самая многочисленная акция протеста в городе с начала 2000-х

  • 14.10.2017, 22:35
  • 4,347
Фото: «Радыё Свабода»

Яркий фоторепортаж о том, как рассерженные белорусы протестовали в регионах.

Массовая акция протеста против декрета о «тунеядцах» прошла в Гомеле 19 февраля. На площадь Восстания вышли около трех тысяч человек. Люди были настроены решительно: помимо требования отменить декрет, звучали политические лозунги «Лукашенко — в отставку!», «Лукашенко — уходи!». Это была самая многочисленная акция протеста в городе с начала 2000-х.

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

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