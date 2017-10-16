Оппозиция Венесуэлы заявила о победе на выборах губернаторов страны 3 16.10.2017, 7:33

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До нынешних выборов губернаторами 20 из 23 штатов Венесуэлы были представители партии Мадуро.

Венесуэльская оппозиция объявила о победе на состоявшихся выборах губернаторов провинций страны.

"То, что происходит сегодня в Венесуэле... - это грандиозная победа, победа гигантского масштаба исторического значения", - заявил лидер оппозиционной коалиции "Круглый стол демократического единства" Рамон Авеледо. Его заявление в штабе оппозиции было встречено бурными аплодисментами, сообщает interfax.ru.

Авеледо сказал, что был бы рад объявить имена победивших губернаторов, однако считает важным дождаться объявления официальных результатов.

До нынешних выборов губернаторами 20 из 23 штатов Венесуэлы являлись представители правящей Единой социалистической партии. Накануне выборов ее представители заявляли об уверенности в победе во всех 23 штатах.

Наблюдатели рассматривают нынешние выборы как проверку поддержки населением нынешних властей и лично президента Николаса Мадуро. В случае победы в большинстве штатов представителей оппозиции это станет сигналом для Мадуро, что на предстоящих в будущем году президентских выборах он может проиграть.

Вместе с тем, кандидатуры победивших губернаторов должно будет утвердить Национальное учредительное собрание, избранное по инициативе президента для подготовки изменений в конституцию страны. Оппозиция не признает его законность.