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«Если ты доволен тем, чем занимаешься, это начинает приносить деньги»

  • 3.05.2024, 11:11
«Если ты доволен тем, чем занимаешься, это начинает приносить деньги»

Белорусские студенты остановились в шаге от диплома — и не пожалели.

«В радиусе метра воцарился жесточайший хаос, когда всем понятно стало: сын остался без диплома» — строчка из песни под названием «Жить в кайф». Казалось бы, где исключение из вуза, а где кайф? С одной стороны, каждая сессия по-прежнему пугает студента нависшей угрозой отчисления. С другой — все меньше молодых людей страшатся этого момента и сами принимают решение забрать документы (даже если прошли больше половины пути к получению диплома). О поводах для отчисления, реакции родителей и будущем журналисты onliner.by поговорили со студентами, которые решились разорвать отношения с универом.

Илья: «Я понимал: точно не хочу заниматься этим всю жизнь»

Парень учился на мехмате БГУ и отчислился, когда до окончания учебы оставалось чуть больше полугода. И это при том, что Илья из семьи учителей. Ему с самого детства говорили, как важно получить высшее образование.

— Когда поступал, сразу решил: не хочу грузить родителей затратами на обучение, а студенту самостоятельно собрать сумму на оплату высшего образования очень сложно. Поэтому рассматривал только бюджет. В выборе профиля ориентировался на предметы, которые легко давались в школе: физику и математику. Считал так: способности есть, смогу сдать ЦТ на высокие баллы. Рассматривал факультеты БГУ либо БГУИРа. В последний момент вспомнил про мехмат БГУ, подал документы туда. По специальностям нас распределяли в зависимости от баллов. Когда очередь дошла до меня, осталась только одна свободная — «Научно-педагогическая деятельность». Я понимал, что точно не хочу заниматься этим всю жизнь. Но думал, нужно поступить именно в тот год, не пропускать его. А куда — это уже как повезет.

Когда впервые настигло чувство разочарования? Если честно, изначально не планировал работать учителем математики. Так как мои родители — педагоги, я знал все сложности этой работы. Шел с надеждой, что потом смогу перевестись на другую специальность. Такая возможность есть, но это отнюдь не легко. За время обучения у нас смогли перевестись только несколько студентов, потратили очень много сил. Примерно через полгода я понял, что у меня так не получится.

Я знал, что после обучения придется два года отрабатывать. А в нынешние времена все может поменяться в лучшую сторону даже за один год. Например, можно освоить специальность в другой сфере. Поэтому решил, что не хочу терять два года своей жизни. Подумал: самое интересное из университета — знакомства и знания — я уже получил.

Желания дотянуть до диплома у меня не было, и я забрал документы.

Сейчас, после отчисления, я в состоянии, которое принято называть «продолжаю искать себя». Хочу найти сферу деятельности, к которой у меня будет лежать душа. Человек на работе проводит огромное количество времени — треть жизни. И если работа не нравится, он будет несчастным. Как показывает практика и опыт других людей, если ты доволен тем, чем занимаешься, рано или поздно это начинает приносить деньги.

Спустя какое-то время особого сожаления о принятом решении так и не появилось. Даже рад, что все-таки сделал этот шаг. Почувствовал, что жизнь в моих руках, я могу делать выбор, влиять на важные для меня события, могу сам принимать взрослые решения. Не говорю, что высшее образование не нужно. Думаю, оно необходимо, когда есть четкое понимание: выбранная специальность — это твое призвание. Но идти в университет, чтобы просто поступить или не отстать от бывших одноклассников, — по-моему, так точно делать не стоит.

Считаю, самое лучше в таком случае — взять паузу, год поработать, понять, что тебе нравится — и вот тогда уже выбирать.

Для родителей случившееся — больная тема. Отец до сих пор звонит в деканат и спрашивает, могут ли меня восстановить. Сложная ситуация, короче говоря. В понимании моих родителей высшее образование — это единственный шанс на успешное будущее сына. Но могу сказать, что для них семья все равно важнее и они уважают мой выбор, говорят, мол «надеемся, что у тебя все будет хорошо».

Александра: «Помню, как пришла после каникул в вуз, а на глазах слезы»

Александра решила не прощаться с идеей получения высшего образования, но сменила техническую специальность на гуманитарную. Девушка отчислилась с третьего курса факультета радиотехники и электроники БГУИРа и поступила на первый курс факультета журналистики БГУ.

— У меня в школе всегда были хорошие отношения с математикой, в отличие от языков. Лингвистику я не считала сложной, но нередко получала низкие баллы из-за невнимательности. В итоге это отталкивало от гуманитарных предметов. Поэтому о профессии журналиста я тогда даже не задумывалась. Хотя была, можно сказать, активисткой, любила выступать на разных конкурсах. Кроме того, я родилась в семье представителей исключительно технических специальностей: среди родственников лишь инженеры, программисты, бухгалтеры.

При поступлении я сдавала математику и физику. Так как мама и дядя учились в БГУИРе, решила поступить туда же. Никто не настаивал на выборе, лишь предложили. Но я боялась думать о чем-то другом, а сил взять на себя ответственность и уверенно заявить, кем я хочу стать в будущем, явно не хватало.

Если честно, разочаровываться начала уже после первого семестра. Программирование меня не сильно впечатлило, запомнились только пары по высшей математике. Мне казалось, единственный вариант работы после окончания универа — завод. И эта мысль входила в диссонанс с внутренним ощущением себя как активного и творческого человека. С каждой неделей учеба нравилась все меньше и меньше. Может, повлияло и то, что у меня почти не было увлечений вне вуза.

Все, на что меня хватало, — это съездить на пары, вернуться домой, сделать задания и лечь спать.

Надо сказать, что пары я пропускала очень редко, была ответственной студенткой. Но атмосферу в университете я бы не назвала дружелюбной для меня: нередко слышала, что в технической специальности девушкам не место.

Уйти я решила уже во втором семестре. Помню, как приехала в университет после каникул, а на глазах слезы — настолько не хотелось идти на занятия. Но я не знала, куда еще можно поступить, поэтому не решалась что-то менять. Буквально через пару дней мы перешли на удаленное обучение из-за коронавируса.

Весь второй курс и лето после него меня сопровождали тяжелые мысли: хотелось отчислиться, но пугало, что нужно будет возместить затраты на обучение. И вот начался первый семестр третьего курса. Помню, сидела на паре, и тут внезапно нагрянуло четкое осознанное решение: точно буду отчисляться. Сразу после того занятия заглянула в деканат. Оказалось, в моем случае оплачивать обучение не нужно.

Я приехала домой и проревела там несколько часов. Мама выслушала, но в тот момент предложила не отчисляться, ведь оставалось всего два года до получения диплома. После того дня я почти перестала ходить в универ, нашла мотивирующую книгу и в итоге пришла к мысли, что хочу стать журналистом.

В один вечер пришла к маме, поделилась своим планом и рассказала, что точно буду уходить из университета. В тот раз она меня полностью поддержала. Уже через пару дней я написала заявление на отчисление. В деканате меня отговаривали несколько часов — все время, пока я заполняла бумаги. Сказали так: есть еще неделя, чтобы передумать. Но этим шансом я не воспользовалась. С октября по июль готовилась ко второму поступлению. Работала в кафе, чтобы самой оплачивать курсы по подготовке к ЦТ, а по вечерам смотрела лекции. Конечно же, у меня были мысли, что ничего не выйдет. Хотя я понимала: если не в этом году, то в следующем точно поступлю.

Морально давило и то, что мои бывшие одноклассники уже скоро окончат университет. Однако я старалась успокаивать себя сама, друзья и мама тоже поддерживали.

Раньше почему-то диплом воспринимала как гарантию, что в жизни все будет окей. А еще я понимала: на журфаке будет много полезных знакомств. В мае уволилась и ушла в подготовку к поступлению с головой. Портфолио для творческого конкурса (публикации в СМИ) собирала в последний момент, за две недели до сдачи все успела. Сейчас учусь на втором курсе факультета журналистики, чему очень рада.

Александра в своем монологе не раз вспоминала о понимании и даже поддержке ее непростого решения со стороны матери. Мы спросили у Оксаны Сергеевны, что она чувствовала, когда дочь поделилась своими мыслями об отчислении.

— Сначала меня охватило чувство вины, ведь это я убеждала дочь поступить в БГУИР, — вспоминает женщина. — Но по поводу отчисления все равно были сомнения, ведь на тот момент оставалось всего два года до диплома. Потом я все чаще стала замечать, как ей тяжело. Поэтому и не стала чинить препятствий в ее желании сменить специальность. Сейчас я вижу, как ей нравится учиться и понимаю, что этот путь был пройден не зря.

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