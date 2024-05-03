Таможенники задержали почти полтора миллиона тонн польских яблок 6 3.05.2024, 11:15

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По бумагам они были молдавскими.

Через Беларусь в Россию пытались провезти целую гору польских яблок — 1,4 миллиона тонн. В это дело вляпались 19 перевозчиков из Польши. На 70 партий товара таможенникам вручили фальшивые бумаги и сертификаты на фрукты. Там было написано, будто эти яблоки отправлялись из Молдавии, а получатели были в Кыргызстане и Казахстане, пишет onliner.by.

Когда начали разбираться, обнаружилось, что груз собирали на одном складе в Польше. Там и документы подделывали, и товар грузили. Поступала вся продукция на российский рынок. В итоге эта фруктовая авантюра вылилась в кругленькую сумму, превышающую 4 миллиона рублей.

Чтобы гарантировать выплату штрафа, который может составить до 30% от стоимости яблок, на транспорт и счета нарушителей уже наложили арест.