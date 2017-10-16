Запорожцы провожали белорусскую рок-группу Brutto овациями и стоя 16.10.2017, 10:39

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Белорусские «рок-партизаны» продолжают триумфальный тур по городам Украины.

5 октября в ДК «Днепроспецсталь» можно было окунуться в настоящую роковую атмосферу. На концерт группы «Brutto», которым начался всеукраинский тур в поддержку нового альбома «Рокі» в Запорожье, пришли, главным образом, люди за 30, много было семей с детьми (хотя тексты группы достаточно грубые), пишет сайт iz.com.

Запорожцы встречали белорусских «рок-партизан» очень горячо, но поведение было очень корректным: кто хотел — прыгал, кто хотел — сидел, на сцену никто не лез и стульев не ломал.

Сергей Михалок порадовал еще более спортивной осанкой, и гимнастическими прыжками. Он скандировал между песнями свои лозунги типа: «Кто мы — Brutto, чего хотим — чтобы было круто».

Группа порадовала очень качественной музыкой и вокалом — теперь в команде четыре вокалиста, звук был как на хорошей студийной записи.

Новые песни, как всегда, были достаточно сатирическими, в том числе и о «большой политике» (композиции «Ты — человек», «Черный обелиск», «Средние века» и «Рокки», «Родны край» и «Черный саботаж» на стихи Сергея Жадана).

Очень проникновенно прозвучала песня «Гарри», в которой парадоксальным образом (простенькая мелодия и нарочито безграмотный текст) отражено современное настроение и чувства украинского общества.

Еще один из многих парадоксов бывшего лидера и идеолога группі «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка — «Не быць скотам» на стихи классика белорусской литературы Янки Купала («Кто ты гэткi?», 1908 год).

Прозвучали и старые вещи — «Капитал», но в более агрессивном исполнении, песни из альбома 2014 года «Матрешка».

Всего в альбом «Рокі» вошло двенадцать композиций на русском, белорусском, украинском и английском языках.

Легендарная композиция»Воины света», получившая известность во время Майдана, прозвучала в середине концерта, а завершилась встреча очень тихой и лирической песней-благодарностью «Вечірнє сонце» на стихотворение Лины Костенко.

Провожали запорожцы Сергея Михалка и его группу «Brutto» стоя и овациями.