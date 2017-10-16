В Борисове на День матери произошло еще одно ЧП 14 16.10.2017, 10:38

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Работницы предприятия «Фауна» выпили неизвестную жидкость.

Утром 14 октября женщина, как обычно, пришли на работу — начиналась их смена на предприятии «Фауна». Оно занимается производством продуктов из рыбы.

Женщины работали разнорабочими. Пока они переодевались, в подсобку пришла уборщица. Было около 9 утра.

Уборщица сообщила, что нашла в курилке на втором этаже чью-то заначку — бутылку бальзама «Черный знахарь» и предложила отметить День матери.

«Там удивительная история. Бутылка была неполная, но, кажется, заклеена акцизной маркой. Женщины открыли, разлили. Их было шестеро, но одна пить не захотела. Уборщица попробовала «на язык» и тоже не захотела. Остальные решили немного выпить. На пятерых вышло по неполной рюмке, — рассказал «Нашей Ниве» сын одной из женщин. — То есть непонятно, как бутылка была закрытой — поллитра там не было точно».

Три женщины выпили сразу. Реакция была мгновенной — начало крутить живот, рвота, пекло во рту и горле. Женщины упали на пол. Двое женщин выпили на пару секунд позже. Увидев, что происходит с их коллегами, они начали засовывать пальцы в рот, чтобы их стошнило.

Женщина, которая не пила, вызвала скорую. Работниц забрали в больницу. Трое тех, кто выпил первыми, сейчас в Минске, в отделении токсикологии. У них обоженны желудки, глотка, пищевод.

Двое женщин в больнице в Борисове, в лор-отделении. У них опалена глотка, жидкость не успела дойти до желудков.

«Я позвонил матери в 9 утра, поздравить с праздником. Трубку подняла другая женщина, сообщила, что маму забрали в реанимацию. Сейчас ее состояние очень плохое, — рассказал сын одной из пострадавших, —

Мне сказали врачи так — тем, кто в Минске, нужно продержаться 2 недели. Тем, кто в Борисове — неделя. Если за это время не умрут, то выкарабкаются».

Он настаивает — женщины не имели проблем с алкоголем и просто решили выпить по рюмке по случаю праздника. Все пострадавшие разного возраста (кому 40 лет, кому 46, кому 23).

«Обычные работницы, — говорит парень. — Они не алкоголички».

Что же было в той бутылке?

На предприятие приезжали милиционеры. Бутылку забрали на экспертизу.

«Точно неизвестно, что было в ней. Но говорят, что щелочь. Дело в том, что на предприятии хранится много химических веществ. И говорят, что жидкость для чистки чанов от рыбы как раз по цвету и консистенции похожа на тот бальзам. А она очень-очень сильная, с ней работают в перчатках, так как кожу даже может сжечь, — рассказывает сын потерпевшей работницы. — То есть, скорее всего, кто-то решил вынести немного этой жидкости себе домой, налил в бутылку из-под «Черного знахаря» и спрятал. А уборщица нашла».

Теперь, говорит парень, поднялся шум на предприятии. Вероятно, накажут начальницу изменения, уборщицу и кладовщика, который отвечает за хранение химических веществ, предполагает парень.

«Моей сестре уже звонил тот кладовщик, говорил, будто он отговаривал женщин пить тот «бальзам». А на самом деле его в тот день вообще на работе не было», — говорит парень.

Пострадавшие женщины пока борются за жизнь. Говорят, что на место происшествия выезжали следователи. По факту происшествия может быть заведено уголовное дело.