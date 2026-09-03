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Ни убавить, ни прибавить

6
  • Сергей Ауслендер
  • 3.09.2026, 7:09
  • 12,638
Ни убавить, ни прибавить

Вообще, россияне — поразительно дальновидные.

Вся эта история с дронами в Лейпциге привела вот к чему:

В 1949 году была образована ФРГ, в 1956 ее Федеральная служба разведки БНД. Поскольку немцы были сильно контужены Второй мировой, то на разные силовые ведомства накладывались сильные ограничения и фактически БНД не занималась ничем, кроме сбора информации.

И вот сейчас, благодаря дальновидным и мудрым действиям руководства РФ в Германии всерьез заговорили об ответных силовых или гибридных операциях на территории РФ или в зонах ее интересов. Более того, видимо, к этим операциям и перейдут. Кибератаки и прочие прелести. И даже под это дело переписывают законы.

Всё-таки Путин — самый гениальный геостратег 21 века. Ни убавить, ни прибавить. А всего-то надо было ничего не делать, только давление в газопроводе поддерживать.

Сергей Ауслендер, Telegram.

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