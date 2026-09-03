Путину придется платить «налог на дружбу» 4 3.09.2026, 4:59

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Фото: Getty Images

Все «союзники» Москвы действуют исключительно в собственных интересах.

За поддержку со стороны Китая и Ирана Кремлю приходится платить все более высокую цену. Война против Украины и разрыв отношений с Западом сделали Москву зависимой от государств, которые остаются ее главными партнерами, но при этом все активнее используют эту зависимость в собственных интересах, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

На саммите Шанхайской организации сотрудничества Путин вновь оказался рядом с Си Цзиньпином и другими лидерами, с которыми Кремль годами пытался создать противовес Западу. Однако баланс сил внутри этого объединения постепенно меняется. Китай продолжает укреплять свои позиции и все заметнее становится главным центром влияния, тогда как роль России становится менее самостоятельной.

«Путин годами создавал антизападный блок, только чтобы Си Цзиньпин стал фактическим лидером этого противовеса американской гегемонии», — отмечает издание.

После начала полномасштабной войны Москва резко усилила сотрудничество с Пекином и Тегераном — в энергетике, торговле, дипломатии и военной сфере. Однако выгоды от этого сотрудничества распределяются далеко не поровну.

Китай получает российские энергоресурсы на выгодных условиях, расширяет рынок для собственных товаров и одновременно усиливает экономическое влияние на Россию. Кремль же все больше нуждается в китайских технологиях, финансах и доступе к внешним рынкам.

Иран также остается важным партнером Москвы, однако Тегеран продолжает действовать прежде всего исходя из собственных интересов.

«Россия становится все более зависимой от этой небольшой группы теперь уже незаменимых партнеров», — пишут авторы.

Так называемая «дружба без границ» постепенно приобретает для Кремля все более ощутимую цену. Путин продолжает демонстрировать уверенность в прочности своих союзов, однако Россия оказывается в положении, когда ее партнеры получают все больше возможностей влиять на решения Москвы.

Война, которую Кремль рассчитывал использовать для укрепления российского влияния, в итоге изменила баланс сил не только в отношениях России с Западом, но и внутри ее собственного лагеря.

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