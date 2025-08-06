Кто крупнейшие покупатели российской нефти? 6.08.2025, 10:58

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Эти страны косвенно финансируют военную машину Путина.

Президент США Дональд Трамп призывает Китай и Индию прекратить закупки нефти из России, обвиняя эти страны в косвенной поддержке военных действий Кремля против Украины. По его мнению, прекращение поставок могло бы усилить давление на Путина и подтолкнуть его к перемирию, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Однако, несмотря на международные санкции и призывы Запада, Китай, Индия и Турция остаются крупнейшими покупателями российской нефти. После вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС в январе 2023 года, потоки сырья переориентировались из Европы в Азию. С тех пор Китай закупил российские энергоносители на сумму $219,5 млрд, Индия — на $133,4 млрд, а Турция — на $90,3 млрд.

Главная причина такой устойчивой торговли — низкая цена российской нефти. Она продается с дисконтом по отношению к международному бенчмарку Brent, что позволяет переработчикам получать высокие прибыли.

Несмотря на попытки стран G7 ограничить доходы России с помощью ценового потолка и ограничений на страхование и перевозку, Москва находит обходные пути. Российская нефть активно транспортируется через так называемый «теневой флот» — старые суда, обслуживаемые страховщиками и трейдерами из стран, не поддержавших санкции.

По оценкам Киевской школы экономики, в июне Россия получила $12,6 млрд от экспорта нефти. Прогноз на 2025 год — $153 млрд. Эти доходы остаются ключевым источником пополнения бюджета, поддерживают курс рубля и позволяют России закупать вооружение и комплектующие за рубежом.

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