Трамп готов встретиться с Путиным только после завершения войны в Украине

Трамп готов встретиться с Путиным только после завершения войны в Украине3
- 3.09.2026, 6:34
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Об этом президент США сообщил на пресс-конференции в Овальном кабинете.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что он проведет новый саммит с российским диктатором Владимиром Путиным, но после окончания войны в Украине.
Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Овальном кабинете. Президент США добавил, что он хочет провести такой саммит, когда российско-украинская война будет подходить к завершению.
«Я мог бы сделать это немедленно. Я хочу сделать это, когда война будет заканчиваться, и я думаю, что это произойдет... Я взаимодействую с ними обоими (с Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским. — Прим.) и думаю, что они остановят это (война РФ в Украине.— Прим.)», — сказал Трамп.
Накануне правитель России Владимир Путин говорил, что переговоры по Украине заморожены.