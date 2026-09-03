Трамп готов встретиться с Путиным только после завершения войны в Украине 3 3.09.2026, 6:34

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ФОТО: GETTY IMAGES

Об этом президент США сообщил на пресс-конференции в Овальном кабинете.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что он проведет новый саммит с российским диктатором Владимиром Путиным, но после окончания войны в Украине.

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в Овальном кабинете. Президент США добавил, что он хочет провести такой саммит, когда российско-украинская война будет подходить к завершению.

«Я мог бы сделать это немедленно. Я хочу сделать это, когда война будет заканчиваться, и я думаю, что это произойдет... Я взаимодействую с ними обоими (с Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским. — Прим.) и думаю, что они остановят это (война РФ в Украине.— Прим.)», — сказал Трамп.

Накануне правитель России Владимир Путин говорил, что переговоры по Украине заморожены.

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