ВСУ опровергли кремлевские фейки 3.09.2026, 5:46

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Украинцы по-прежнему контролируют Казачью Лопань.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что оккупационная армия РФ захватила поселок Казачья Лопань в Харьковской области, не соответствует действительности. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщил 14-й армейский корпус ВСУ.

В корпусе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают полностью контролировать Казачью Лопань. При этом в районе населенного пункта идут активные бои: бойцы ВСУ удерживают позиции, ведут активную оборону и наносят российским оккупантам огневое поражение.

По данным 14-го армейского корпуса, оккупационная армия России в районе Казачьей Лопани несет значительные потери. Только с начала активных боевых действий на этом направлении потери противника составили 178 человек убитыми и 210 ранеными.

Напомним, 1 сентября на брифинге по итогам саммита ШОС в Кыргызстане Путин заявил, что российские оккупанты якобы полностью захватили населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области Украины. На следующий день, 2 сентября, эту «мантру» повторило Минобороны РФ, опубликовав в качестве «доказательства» видео, из которого на самом деле ничего понять невозможно.

Украинский аналитический проект DeepState также указывает на то, что Казачья Лопань находится под полным контролем Сил обороны Украины. По данным проекта, населенный пункт даже не входит в так называемую «серую зону».

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