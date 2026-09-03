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Mitsubishi и NEC договорились вместе разрабатывать беспилотники

  • 3.09.2026, 3:09
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Mitsubishi и NEC договорились вместе разрабатывать беспилотники
Иллюстрационное фото

Сотрудничество направлено на укрепление оборонно-промышленной базы Японии.

Японские Mitsubishi Heavy Industries и NEC заключили меморандум о стратегическом партнерстве в оборонной сфере, в рамках которого будут совместно работать над беспилотными системами, планированием операций и системами управления и контроля, говорится в заявлении компаний.

Сотрудничество направлено на укрепление оборонно-промышленной базы Японии и обеспечение суверенитета страны в сфере данных и искусственного интеллекта. Компании намерены укрепить взаимодействие на фоне расширения использования беспилотных систем и ИИ в оборонной сфере.

Mitsubishi Heavy Industries и NEC также планируют участвовать в разработке новых систем управления и контроля по мере интеграции оборонного оборудования с облачными технологиями. Компании намерены использовать свои сильные стороны для предоставления высоконадежных продуктов и услуг, направленных на укрепление и трансформацию оборонных возможностей Японии.

Президент Mitsubishi Heavy Industries Эйсаку Ито заявил, что партнерство должно стать основой для создания суверенной и надежной оборонной системы, объединяющей технологии и опыт двух компаний. Глава NEC Такаюки Морита также назвал соглашение важным шагом к созданию такой системы на основе японских технологий и экспертизы.

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