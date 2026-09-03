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Соболенко потеряла статус самой сильной теннисистки мира по версии UTR

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  • 3.09.2026, 1:59
  • 4,396
Соболенко потеряла статус самой сильной теннисистки мира по версии UTR
АРИНА СОБОЛЕНКО
ФОТО: GETTY IMAGES

C белорусской сравнялись американска Кори Гауфф и украинка Элина Свитолина.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко потеряла абсолютное лидерство в мировом рейтинге Universal Tennis Rating (UTR). Сейчас у нее такой же показатель, как у Кори Гауфф и Элины Свитолиной. Однако первого места в главном профессиональном рейтинге она не потеряла: по версии WTA белоруска по-прежнему остается первой ракеткой мира.

По данным рейтинга UTR Women, опубликованного Sofascore, обновленного 2 сентября, рейтинг Соболенко составляет 12,98.

У американка Кори Гауфф – тоже 12,98. Столько же у украинки Элины Свитолиной. Следом расположилась Елена Рыбакина из Казахстана – 12,96. Пятой идет Ига Свёнтек из Польши – 12,95.

Еще в июне Соболенко занимала первое место в UTR с показателем 13,23. В середине августа после турнира в Торонто ее рейтинг снизился до 13,07, и белоруску опередила Марта Костюк – 13,08. Тогда Соболенко стала второй.

UTR отличается от привычного рейтинга WTA. Как объясняет сама система UTR Sports, показатель рассчитывается на основании результатов недавних матчей: учитываются до 30 последних встреч за предыдущие 12 месяцев, уровень соперников и счет в матчах. Поэтому позиции теннисисток в UTR могут заметно отличаться от рейтинга WTA.

В официальном рейтинге Женской теннисной ассоциации ситуация другая. Согласно актуальному рейтингу WTA, Арина Соболенко занимает первое место с 8575 очками.

Вторая – Елена Рыбакина, у которой 8141 очко. Далее идут Джессика Пегула – 7265 и Кори Гауфф – 6704.

На сайте WTA профиль Соболенко также обозначен как №1 мирового рейтинга. По состоянию на 2 сентября 2026 года белоруска продолжает лидировать в классификации ассоциации.

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