Украина предложила антибаллистический пакет санкций против России

Украина предложила антибаллистический пакет санкций против России2
- 3.09.2026, 2:48
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Глава МИД Украины раскрыл детали.
Украина предложила партнерам специальный пакет санкций против российской баллистики, который должен усложнить производство ракет и остановить его наращивание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в телеэфире.
«Украина предложила антибаллистический санкционный пакет, чтобы лишить Россию возможности производить баллистические ракеты», - заявил Сибига.
По словам главы МИД, новый подход предполагает введение санкций в ответ на российские удары по Украине.
Киев настаивает, что такая реакция должна быть быстрой, чтобы Россия не получала времени для адаптации к новым ограничениям.
"После каждого массированного обстрела Украины должны вводиться новые санкционные пакеты, чтобы не давать России пауз для адаптации", - отметил министр.