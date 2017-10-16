Крик души таксиста: Это что нужно сделать с профессией, чтобы превратиться в рвачей! 4 16.10.2017, 11:28

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Минский таксист рассказал о заказах от борта, тарифах, чаевых и транспортной инспекции.

«На днях вез поляка с проспекта Победителей в отель, на улицу Кирова. 7 километров — это 9—10 рублей. Приезжаю, называю сумму. А поляк не понимает. Оказывается, его за день до этого по тому же маршруту везли за 65 рублей. Взял человек машину от борта, представляешь? Это же как нужно опустить профессию, чтобы превратиться натурально в рвачей? Я просто не выдержал». С журналистом Onliner.by пришел поговорить таксист. Много лет в перевозках, захотел обсудить проблемы, которые на слуху у всех. На вопросы отвечал не задумываясь, имен не называл. Так или иначе, это взгляд на вещи с той стороны.

От борта

— Ты знаешь, что хуже всего? Ничего не меняется. Сколько бы статей Onliner.by ни написал, ничего не происходит. Вы приходите, ребята видят камеру и говорят правильные вещи. Но журналисты уходят, и на следующий день кое-кто вразрез со своими же словами повезет пассажира по совсем другому тарифу. И главное, что клиент заплатит, потому что по закону таксист прав. Неужели всем по барабану?

Я давно работаю под флагом крупной службы. У нас, как и у многих наших конкурентов, есть четкие правила и вполне определенные тарифы, которые, кстати, чуть подросли за последнее время. И по этим тарифам мы обязаны возить клиента вне зависимости от того, вызывал ли он машину по телефону или взял ее от борта. Мне и 80% других таксистов, которые работают через диспетчеров, скрывать нечего, мы не закрываем таксометр чековой лентой.

Кто-то уже не помнит, но раньше поймать такси было куда проще, чем вызвать по телефону. В те времена и возможности были ограничены. А так человек мог остановить такси, договориться с водителем и поехать. Пассажиру хорошо: не приходилось ждать, стоимость не выше, или по крайней мере не существенно выше, обмана не было. И водитель понимал выгоду: не нужно простаивать, ожидая заказ, не нужно потом куда-то ехать за человеком, тратить бензин. К тебе в машину уже сели и тебе уже заплатят — красота. Даже лет пять назад эти правила чаще всего соблюдались.

Но теперь взять «бортá» — это удача. После всех этих историй люди опасаются, что им выставят заоблачный счет. И правильно опасаются. Некоторые водители делают что хотят: нашли лазейку в законодательстве и пользуются вседозволенностью. Но как быть пассажирам?

Кто может ожидать, что поездка по городу обойдется в 50—60 рублей? А что если с собой таких денег вообще нет?

Раньше человек просил включить счетчик, зная, что это защитит его. Теперь же совершенно легально можно установить тот тариф, который считаешь нужным, и если пассажир не проверит все досконально — он попался. Но ведь нужно оградить людей от такого. В чем они виноваты? Это серьезный удар по престижу профессии: потом обо всех таксистах судят одинаково.

Куда пропала транспортная инспекция? Я ее видел в последний раз год назад. Никого нет. А раньше мы заезжали на «Хулиган» — проверяющие стояли с обеих сторон. Документы, счетчик. Если все в порядке, проверка занимала не больше минуты. Если нет — наказывали как положено. Правда, затем транспортная инспекция уезжала, и все становилось как было.

Я за то, чтобы был установлен хотя бы лимит на стоимость поездок. Иначе эти истории не закончатся никогда.

О жесткой конкуренции

— Вот ты думаешь, я могу просто так приехать, скажем, на железнодорожный вокзал, стать на парковке и ловить пассажира? Нет. Даже если я кого-то привез, но остался дожидаться следующего клиента, меня просто подопрут с двух сторон так, что не выехать, — и все. Ключи на палец (не знаю, откуда взялась эта привычка), и сразу все ясно.

Такая же ситуация возле «Замка» на проспекте Победителей. Вы когда-нибудь обращали внимание, что в стороне от главного входа ожидают клиентов, как правило, машины без указания номеров известных минских служб на бортах. И так просто в эту очередь не попасть. Для начала тебе просто мягко и вежливо укажут на то, что место занято.

Не поймешь — подопрут со всех сторон и пойдут курить или пить кофе. И ты, конечно, можешь даже взять клиента. А выехать как?

Они работают с расчетом на иностранцев. Возьмем «Корону» в Уручье. Там же такси не дежурят, хотя заказов оттуда много. Но там сплошь наши люди, которые поедут затем с пакетами куда-нибудь на Ложинскую, на Калиновского или еще куда-нибудь. На таком заказе кассу не сделаешь.

В районе кинотеатра «Октябрь» в позднее время пятницы и субботы работать также проблематично. И нет, это не из-за кино. Рядом расположены клубы. Кто в эти клубы ходит — и так понятно. И вот в этом контингенте есть особо заинтересованные. И приезжают очень хорошие машины. С плафонами и белыми номерами. Аналогичная ситуация на Зыбицкой.

Своя специфика в аэропорту. Сейчас там правила изменились, но таксисты адаптировались быстро — сам знаешь. Автомобили дежурят на АЗС, а с пассажирами договариваются специальные люди. Водитель затем вызывается по рации. И каких там только машин нет: с желтыми номерами, с белыми, с обклейкой, без обклейки. Но система работает, и сплошь одни и те же лица. У них другие тарифы. Если у большинства служб на поездку в аэропорт действует фиксированная ставка (где-то 30 рублей из любой точки города и около 25 рублей — обратно), то эти ребята выставляют другой ценник. Можно, конечно, торговаться, но факт остается фактом. Они очень четко видят, кто прилетел: наш или иностранец.

Я слышал, что некоторое время назад ценник до города начинался от 50 долларов. Но сейчас пришлось умерить аппетиты.

Разумеется, много рейсов такие водители не делают. Пока найдется желающий, пока подойдет твоя очередь ехать... Час до города, еще час обратно. Особо не наездишь.

А я, приезжая в аэропорт, могу подобрать пассажира, только если он сам выбрал мою машину. Но стоять и ждать хоть кого-нибудь мне не дадут. Опять же появятся люди, которые попросят уехать. Сейчас все делается вежливо, а несколько лет назад могли и колесо пробить: пока один отвлекал, другой подкладывал пачку из-под сигарет, а внутри — саморез.

С другой стороны, таксисты от диспетчерской и не работают так с клиентами. Я, например, не буду напрашиваться, не буду кричать «Такси-такси!», вести буквально за руку к машине. Это ниже моего достоинства. У меня на автомобиле установлены желтые номера, есть вся обклейка, телефон службы, плафон, в салоне работает таксометр. Хочет клиент ехать — он сам придет. Я понимаю, что конкуренция, что все хотят выжить. Но нужно же честно работать!

О том, как избежать проблем

— Я могу посоветовать пассажирам не терять инстинкта самосохранения. Мне трудно это понять, но лимита стоимости проезда по Минску просто нет. И я знаю, что существуют тарифы и по 15, и по 30, и по 50 рублей только за посадку. То есть клиент еще даже не поехал, а 30 рублей уже должен. И сама поездка рублей по 5 за километр. Отсюда и появляются такие суммы, причем формально таксист прав. И поверьте, у него будет и табличка с указанием стоимости, и все документы, и таксометр, и чек вам дадут в конце поездки. Но кто сидит и в уме высчитывает километраж, а потом с лупой разглядывает информацию о тарифах? Некоторые впоследствии обращаются в милицию, но не слышал, чтобы это к чему-то привело, — таксист работает по закону.

Впрочем, так, как эти водители, еще тоже нужно суметь себя подать. Я бы не смог назвать пассажиру такую цифру. Ну или не смог бы это сделать настолько уверенно. Бывает, возишь кого-то долго, несколько точек в маршруте, и таксометр выдает большую цифру. И то как-то неуютно, хоть ты и прав во всем, и клиент не скандалит. Подловить человека на том, что он ошибся или был пьяным и не обратил внимания, — ну не мое это. Хочется за каждую поездку получать рублей по 40—50, очень хочется. Но не так.

Поэтому могу дать пассажирам несколько рекомендаций.

Во-первых, договаривайтесь о стоимости заранее. Давайте сразу сделаем оговорку: от борта всегда будет чуть-чуть дороже, так как это выгодно водителю. Но эта разница будет устраивать пассажира. Не нужно ждать машину — сел и поехал. Имейте в виду, что посадка стоит, грубо говоря, 5 рублей. Понятно, что если ехать недалеко — пару километров, — то это будет стоить те же 5 рублей. Если нужно куда-то подальше, то считайте по 1—1,5 рубля за километр. Например, для поездки в 6—7 км адекватная цена — 7—8 рублей. Мне кажется нормальным, если таксист попросит 10, потому что в пределах пары рублей никто торговаться не будет. И 9 км будут стоит 10 рублей, и 10 км тоже. И все довольны.

В 90% случаев счетчик даже не будет включаться. А зачем? Разве что пассажир принципиально потребует чек. Хотя и тогда есть варианты — например, включить загородный тариф. Но если клиент пожалуется на это в службу такси, то водителя отстранят от работы, а могут даже уволить. Однако это касается тех, кто работает через диспетчера, поэтому такие таксисты вряд ли будут рисковать.

Есть, правда, одна загвоздка. Ну договорились вы с таксистом от борта на 10 рублей, а по окончании поездки он вам протягивает чек, и там — 50 рублей. Водитель может сказать: «Вы неправильно меня поняли: 10 рублей — это была только посадка». Имейте это в виду и старайтесь не попасться на удочку.

Во-вторых, смотрите на машину. Большинство автомобилей, работающих с диспетчерами, имеют желтые регистрационные номера. На бортах должны присутствовать все наклейки — работодатели строго за этим следят. В салоне — таксометр, не прикрытый никакой лентой.

Автомобили чаще всего опрятные. Я свою машину мою минимум раз в неделю, со всеми средствами, воском и т. д. Иногда чаще. Конечно, если брать по 60 рублей за поездку, можно хоть каждый день мыть. Но автомобиль в порядке.

В-третьих, таксист, работающий через службу, скорее всего, не будет сам навязывать услуги. Он исходит из того, что у него узнаваемая машина, логотип службы, плафон. Если пассажиру нужно — он сам придет.

Кроме того, автомобили диспетчерских служб редко стоят где-то в ожидании клиентов. Скорее всего, вы не увидите очередь из таких машин возле гипермаркета. Водители работают, а не поджидают того, кто волей-неволей сделает им кассу.

Проверить информацию о тарифах — всегда не лишнее. Убедитесь, что видите, что показывает таксометр. Просто на всякий случай, даже если договорились с таксистом о стоимости сразу.

О чаевых

— Чаевые оставляют часто. Не удивляйся так. Ну а почему нет: есть понятие благодарности за оказанную услугу, если она оказана качественно. К примеру, вы пришли в кафе, вкусно поужинали, к вам были внимательны, быстро обслуживали — вы оставите чаевые. В такси многие поступают так же.

Но примечательно, что благодарность таким образом проявляют люди постарше — лет от 35. Молодежь — крайне редко. Не думаю, что это связано с достатком, скорее такое отношение. Человек в возрасте и ведет себя иначе: он спросит, как работается, что-нибудь о машине. С ним приятно, он аккуратен, вежлив. И да, такие оставляют на чай. Не то чтобы есть какая-то фиксированная ставка вроде 10% от суммы поездки. Просто счет округляют для удобства расчета. Например, не 8 рублей, а 10, не 12—13, а 15.

Молодежь, в свою очередь, в некоторых случаях подумает-подумает, да и оставит сдачу с десятки, когда в чеке указано 9 рублей 60 копеек. А может и не оставить. Так я тогда 50 копеек дам — пусть пассажиру будет стыдно.

«С копейками люди стали больше тратить»

Раньше ты получал на чай 5 тысяч и радовался. Теперь копеечки не считаются за серьезные деньги, а на чай могут оставить и 2—3 рубля, то есть 20—30 тыс. на старые.

Иностранцы, какие бы байки про них ни ходили, всегда требуют чек и платят строго по нему — вообще не дают чаевых. Не удивляйся. Если в чеке будет указана сумма в 12 рублей, он 12 и даст. Будет 50 — удивится, может быть, но заплатит 50. Помнишь, я рассказывал историю о поляке, которого вез? Он мне как рассказал, что ехал 7 км за 65 рублей, так я возьми и ляпни: «Я бы тебя за эти деньги до аэропорта отвез». А он возьми да согласись. На следующее утро приезжаю, уже и не рассчитывал на эти 65. Думаю, ну 40 рублей даст — уже хорошо. А он только сел в машину — ровно 65 рублей на панель. Уговор есть уговор. А вот из аэропорта, кстати, пустым уехал. Ну не суть.

Вообще, случаются такие бонусы. Как-то вез компанию иностранцев на футбол, в Борисов. По счетчику, обрати внимание, по тарифам службы вышло где-то 115 рублей. Я говорю: «Ребята, а вас в Минск отвезти не надо?» — «Надо, — отвечают. — Только подожди три часа» — «Да не вопрос». Причем даю слово: ждал бесплатно. Посмотрел на стоянке сериальчик, они вернулись — поехали назад. Единственный заказ был в тот день, зато какой! Бывает такое везение.

В основном у иностранцев маршруты короткие и строго по чеку. Вот в Малиновке часто китайцев вожу. Но у них какие поездки: улица Космонавтов — «Алми», там кого-нибудь подберу — едем на проспект Газеты «Звезда». Не знаю, или у них денег много, или пешком ходить не любят. Но тарифы они знают очень хорошо: в машину садятся, а в руке уже 5 рублей держат.

Ты, конечно, спросишь о россиянах. Отвечаю: денег в казино они, может быть, и не считают, но в такси считают и очень хорошо. Активно пользуются приложениями и ждут, что их обслужат как-то по-особенному. Чаевые, скорее всего, оставят. Но немного.

А наши ездят как никто. Как-то вез в клуб четырех девушек. Издалека ехали, вышло 12 рублей. А девчонки веселые уже — подготовились к клубу. Посмотрели друг на друга и говорят: «Так, девочки, скинулись по три рублика!» Насобирали мне монет...

Об Uber

— Лично мне Uber жить не мешает, так же как и другие приложения. Люди не перестали ездить на традиционном такси, оттока клиентов я не заметил. Да и от пассажиров разное слышу. Жалуются на коэффициенты, например. Многие не умеют пользоваться программой: по ошибке вызывают водителя не туда, потом обижаются, что он их не понял.

Отдельная тема — опоздания пассажиров. Uber, говорят, уезжает после 5 мнут. Мы ждем по 10. И то находятся те, кто вовремя не выходит и даже не перезванивает. Хотя казалось бы, ну что проще: набери диспетчера, попроси, чтобы водитель подождал, — нет проблем. Но тянут до последнего. Разворачиваешься, чтобы уехать, а клиент как раз выходит из подъезда. Машет руками, кричит, чтоб подождали.

Впрочем, когда они пытаются курить в машине — это еще хуже. Объясняешь — начинают скандалить, мол, клиент имеет право на все. Но во-первых, это мой автомобиль. Во-вторых, это место общественного пользования. Один покурит, после него сядет мама с ребенком — что мне им говорить? Некоторые не понимают, говорят: «Ничего, откроешь окна — проветришь». Конфликтуют люди понапрасну.

Часто жалуются на маршрут: причем, как я слышал, и у нас, и в Uber. Хотя не понимаю, почему нельзя сразу, называя адрес, указать те улицы, по которым вы хотите ехать? Водитель мыслит своими категориями: дороги, пробки, километры. Но если задан конкретный маршрут — какие вопросы?

Но почему такси должны проходить процедуру техосмотра дважды в год — этого я не могу понять. Ладно техосмотр, но госпошлина — это же какой-то нонсенс! За что? Вот посуди сам: службы доставки ездят больше нас, Uber и другие приложения — столько же, сколько и мы. Но все они на белых номерах, соответственно, и требования к ним другие. Почему именно таксисты должны платить больше? Говорят, будут какие-то изменения. Посмотрим.

О работе

— Сейчас в такси, кажется, много лишних людей. Профессию опустили до того, что сюда идут все кому не лень. А если человек не хочет ездить, а только ждет нужного клиента, если у него пробеги нулевые, то что это за таксист?

Пришли водители без опыта, без знания города. Вместе с тем в некоторых службах очень серьезные критерии отбора. Проводятся, к примеру, экзамены на ориентирование. Тебе называют 80 улиц, и каждый раз ты должен либо назвать районы, где они расположены, либо ту улицу, с которой названная пересекается. Звучит легко, а ты попробуй. Условно город поделен на 45 районов: Уручье, Дражня, Шабаны, Комаровка и т. д. Каждый в диаметре где-то 2—3 км. Нужно уметь ориентироваться, иначе в час пик даже с навигатором не успеешь на заказ. На вызов через диспетчера есть лимит по времени для подачи автомобиля. Водитель сам выбирает, за сколько он успеет в назначенное место: 1 минута, 3, 5, 7, 9—10. Когда на дорогах пусто, это не так критично.

При этом водитель чаще всего сам выбирает, в какое время ему работать и в каком районе. В программе мы видим, сколько машин находится в каждом районе, и по этому критерию ориентируемся. Я, например, люблю работать в будние дни с 6—7 утра. Заказы есть везде, стоять не будешь. Поработал часов до 11—12, и можно сделать перерыв. А вот вечерний час пик не люблю — пробки. У меня нервов не хватает, постоянно не успеваешь.

В целом, можно, наверное, охарактеризовать районы по тому, насколько часто там вызывают такси. Всегда хорошо уезжает вокзал, больше шансов быстро найти клиента в Уручье или Веснянке, чем, скажем, в Шабанах. Но это не показатель. Случается, что просто не везет.

Плюс когда мы говорим о Веснянке, нужно учитывать фактор «Минск-Арены». В дни, когда там проводятся мероприятия, машин всегда не хватает. Причем во всю работают службы, и туда же подтягиваются «ипэшники», например, с «Замка». Везут рублей по 30—40 до центра города, хотя стандартная цена там — 7—8 рублей.

Случается, постоянные клиенты звонят. У меня есть такой, я его начал возить, еще когда совсем другие тарифы были. До сих пор по ним и вожу — просто очень хороший человек.

Хорошо работать в выходные дни. Часов в 7—8 выехал и до 17—18 покатался. Вечера я не люблю. Во-первых, у меня семья, ребенок. Во-вторых, в это время контингент другой.

Дайте мне человека в костюме, дайте бабушку, женщину, маму с ребенком — кого-то адекватного. Поликлиники только не особо люблю развозить — там всегда поездки минимальные. Могут ехать, например, из Кунцевщины в Кунцевщину. Ну а какие у нее варианты с сопливым ребенком? Возим, что поделать.

Вот так и набегает. В месяц у меня в среднем клиентов по 300. Работа по пять-шесть дней в неделю — больше шести нельзя по закону. Да и отдыхать нужно. Смена часов 12, иногда 13.

Ежедневный пробег — 200—300 км. Это 25—30 рублей на топливо каждый день. Считайте.