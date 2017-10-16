Синоптики рассказали о погоде на неделю 3 16.10.2017, 14:01

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На этой неделе в Беларуси ожидается теплая погода с температурным фоном, более характерным для второй половины сентября.

Благодаря антициклону с юго-запада Европы, который распространил свое влияние и на погоду в нашей стране, будет в основном без осадков, лишь в северных районах возможны небольшие дожди, там будет больше облаков и температурный фон пониже, сообщили tut.by в Белгидромете.

Во вторник, 17 октября, преимущественно без осадков, лишь по северу страны местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах +5...11°С, во второй половине дня максимальная температура составит +12...17°С, по юго-западу воздух прогреется до +19°С.

В среду, 18 октября, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Витебской и Могилевской областей возможны небольшие кратковременные дожди с порывистым ветром. Ночью и утром по югу республики ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7...13°С, во второй половине дня температура повысится до +12...18°С, по югу страны воздух прогреется до +20°С.

В четверг, 19 октября, преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от +3°С по северу до +11°С по югу страны, максимальная температура днем +10...16°С, по югу +17...19°С.

В пятницу, 20 октября, под влиянием малоактивного фронтального раздела, за которым начнет поступать более прохладный воздух с Балтийского моря, в отдельных районах нашей страны пройдут небольшие дожди и станет прохладнее. Температура воздуха минимальная ночью +4...10°С, максимальная днем +8...14°С, лишь по югу до +17°С.