Белоруска учит успешных людей в Нью-Йорке и Гарварде 10 16.10.2017, 17:56

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В свои 26 лет Анастасия Батура придумала свою концепцию для карьерного роста и проводит тренинги по всему миру.

Анастасия Батура создала свою концепцию для карьерного роста, презентовала ее в крупнейших университетах мира и теперь дает советы тем, кто мечтает стать успешным, пишет kp.by.

«В США даже уборщики кайфуют от работы. В Беларуси я такого не видела»

Настя родилась в Москве, но в три года вместе с мамой переехала Брест, где жил ее дед. После Брестского областного лицея решила поступать на факультет международных отношений БГУ.

- Я хотела представлять Беларусь на международной арене, - вспоминает Анастасия. - Для меня принципиально было поступить на бесплатное отделение. Но на бюджет ФМО я не проходила, и с моей комбинацией предметов поступить смогла в Университет культуры на специальность «библиография, библиотековедение». Учиться не на своей специальности - это стресс, но он дал необходимый толчок. Спустя год перевелась на «менеджмент в сфере культуры», это был осознанный выбор.

К тому времени Анастасию знал чуть ли не весь университет: она участвовала во всех мероприятиях, в 19 лет у нее было свое волонтерское движение. А на третьем курсе взяла академотпуск и на год уехала по специальной программе изучать телепродюсирование в Университет штата Миссури.

- Мне оплачивали питание, проживание, перелеты, стипендию платили, - говорит девушка. - Я стажировалась в телекорпорации, занималась продвижением контента, в том числе и каналов NBC и ABC, на занятиях мы сняли более 40 передач, одним из моих учителей был сопродюсер фильма «Терминатор». Плюс я объездила 35 городов Америки. Штаты определили многое: я поняла, что хочу заниматься продюсированием карьеры. Меня поражало, насколько люди разных профессий обожают свою работу. Как уборщик кайфует от того, что убирает с утра до вечера, и делает тебе тысячу комплиментов. В Беларуси я такого не видела.

После возвращения домой девушка твердо понимала, кем хочет быть.

- У меня не было мыслей остаться в США, я хотела применять полученные знания в Беларуси. По приезду пробовала устроиться на белорусский канал, но поняла, что мои идеи не нужны, - вспоминает Анастасия. - Я продолжила делать разные проекты в университете, открыла в нем центр молодежных проектов, поступила в магистратуру... Все изменилось после одного тренинга, где от спикера я услышала о вещах, которые хотела сделать сама. Я поняла, что мне нужно двигаться дальше и помогать людям активно реализовывать их таланты.

«В Москве ко мне выстраивалась очередь, думали, я какая-то волшебница»

Через пару дней после судьбоносного тренинга Анастасия уже ехала в Москву на встречу с клиентами.

- Я поехала в гости к сестре в Москву. Она, зная, чем я занимаюсь в Минске, попросила помочь ее подруге по бизнесу, - говорит девушка. - Я приехала на консультацию, меня еще тогда спросили, мол, что такое карьерный продюсер? Стала объяснять, что в это входит маркетинг, брендинг, бизнес-моделирование, коучинг и др. Создавая себе профессию, я соединила все, что знаю и умею. Мы с клиенткой разработали позиционирование, бизнес-модель, выяснили, почему клиенты к ним не приходят, и это принесло результат. После этого меня стали приглашать на такие консультации, обо мне узнали другие компании.

После защиты магистерской Анастасию распределили на кафедру менеджмента социокультурной деятельности. Девушка совмещала работу преподавателя в Минске и частного консультанта в Москве. Жить на два города становилось все сложнее.

- Такое распыление забирает силы, надо было что-то менять! Я помогала организовывать презентацию свадебного бренда известной в России бизнесвумен Алены Деминой, продюсером проекта была Яна Рудковская. И с этой шикарной презентации, где было много российских звезд, с чемоданом бежала на поезд в Минск, чтобы в 8 утра быть на паре, - вспоминает девушка. - Год я ездила туда-сюда. Это и физически сложно, и не имело смысла. Я решила, что преподавать пока не могу, должна сфокусироваться на научном описании своей практической деятельности. И я перебралась в Москву. Результаты моих клиентов говорили сами за себя, и ко мне спустя три месяца после переезда была очередь из бизнесменов, творческих людей, компаний. Все хотели со мной познакомиться и думали, что я волшебница. Людей впечатляло, что талантливый дизайнер, которая два года оставалась в тени, через два месяца работы со мной сама открыла шоу-рум на самой дорогой улице Москвы.

«Мне сказали: «Ты можешь стать самой богатой женщиной Америки!»

Свою работу Анастасия представила в центрах карьеры Гарварда, Нью-Йоркского, Миссурийского и других университетов мира.

- Я попала на мастер-класс известного профессора Валентины Садовской из Московского института, - говорит Анастасия. - Показала ей свою работу, и она сказала, что это гениально. Она пригласила меня на свое занятие, а там на месте сказала презентовать концепцию. Затем я стала преподавать в этом институте. Ее поддержка придала мне уверенности в себе, и я решила написать в Гарвард, рассказать о своей концепции. Через два часа мне ответили, что будут счастливы со мной встретиться. Я плакала! И еще решила написать в Нью-Йоркский центр карьеры. Оказалось, там тоже есть проблемы с профессиональным определением. Получилось так, что я рассказывала в центрах карьеры, как улучшить их работу. Помню, мне еще как-то сказали, мол, если вы будете применять это на практике, станете самой богатой женщиной в Америке. А я говорю: «Уже применяю, и это работает!»

Сейчас Анастасия продолжает консультировать людей по вопросам карьерного роста и определения, проводит тренинги в разных странах, много путешествует.

- За прошлый год у меня было 26 перелетов, я была в 10 странах мира. Сейчас я занимаюсь получением патента на свою концепцию, разработкой других проектов, в Московском институте открываем центр карьерного продюсирования. Возможностей очень много, успеть бы все!

Советы от Анастасии:

«Построение карьеры можно сравнить с выбором наряда»

Анастасия вплотную занялась наукой, разработала свою концепцию карьерной спирали и методику профессионального самоопределения.

- Я писала диссертацию по профессиональному самоопределению. Штудировала книги и поняла, что работы ученых на эту тему были актуальны на то время, когда они их писали, а сейчас мир меняется, - рассказывает Анастасия Батура. - Представьте, раньше человек за всю жизнь менял максимум 5 видов деятельности, а сейчас еще до 25 лет меняют по 7 - 8 видов. И уже не работают традиционные тесты по определению вида деятельности.

Моя концепция состоит из 7 пунктов, которые показывают, как мы реализовываем себя в профессии. Проведем аналогию с выбором наряда.

Первое - нужно увидеть спектр возможностей, то есть посмотреть, какая одежда есть в шкафу. Второе - определить талант, то есть какой у меня размер одежды здесь и сейчас, а не желаемый через несколько месяцев. Третье - профессиональная миссия, нужно определить, куда вы собираетесь в этом наряде пойти. Четвертое - принятие решения, выбранную одежду нужно надеть. Проблема в том, что людям свойственно перемерить все и в итоге не пойти никуда. Так и в жизни. Пятое - накапливание карьерного капитала, то есть подбираем к наряду аксессуары. Шестое - реализация того, что ты решил. То есть, выбрав наряд и подобрав к нему аксессуары, нужно пойти, например, на свидание. Седьмое - рефлексия опыта и освобождение от ограничений. После каждого витка карьерной спирали у людей возникают новые возможности.