Сколько белорусы зарабатывают на грибах 16 16.10.2017, 19:05

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В этом году на белорусов напала настоящая грибная «лихорадка».

Такого «урожая» грибов, как признаются те, кто побывал в лесу, не было давно. Кто-то ходил в лес, чтобы запастись дарами природы на зиму, кто-то — чтобы похвастаться в Instagram. Tut.by нашел белорусов, которые самостоятельно собирали и продавали грибы, и узнал, сколько им удалось заработать за сезон и сколько времени они провели в лесах.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«За день на грибах могу заработать столько, сколько в магазине за неделю»

Минчанка Елена работает заведующей отделом в магазине. Однако каждый год на несколько месяцев она уходит с основной работы, чтобы собирать грибы и ягоды и продавать их. Этим минчанка занимается уже 30 лет.

— Причина простая — хочется подзаработать. С июня по октябрь ухожу с основной работы: беру отпуск, отгулы за свой счет — и начинаю сезон в лесу: сначала идет земляника, потом — черника, затем уже — грибы и клюква. Муж, когда свободен, помогает мне.

Собирать ягоды и грибы Елена ездит в Столбцовский район. Там у семьи есть дом — на то, чтобы его достроить, минчанка и зарабатывает.

— Сейчас в лес езжу через день: день собираю, день продаю. А летом, когда идет ягода, в лес хожу каждый день. Поднимаюсь в два часа ночи, еду за ягодами, собираю до 11 утра — и из леса сразу везу на рынок продавать. И так по кругу без выходных. Очень устаешь за эти несколько месяцев.

Сколько грибов удалось собрать за этот сезон, Елена подсчитать не может: «Много, очень много, — говорит она. — Как-то подсчитала, что привезла из леса больше тысячи боровичков. И это за один раз!»

В Минске собранные ягоды и грибы Елена продает на Комаровке. Фиксированной цены нет — все зависит от «качества» и внешнего вида товара, и даже от того, кто пришел покупать.

Фото: Иван Ткачук

— Недавно собрала очень красивые боровички. Естественно, такое ведро я продала дорого: три литра — за 30 рублей. Продаю и другие грибы: лисички, опята, грузди. Лисички, например, — по 7−8 рублей за трехлитровое ведро, — рассказывает Елена о своем ценообразовании. — Цена зависит от покупателя: кому-то продаешь дешевле, кому-то — подороже. Не могу же я продавать по одинаковой цене старенькой бабушке и молодому человеку, который пришел на рынок и денег не считает. Также цена зависит от спроса: когда на рынке мало народа, я отдаю подешевле, чтобы быстрее все продать. Это ведь мой товар — я сама устанавливаю цены.

Кроме того, Елена собирает ягоды и грибы на заказ: за 30 лет у нее появились постоянные клиенты, которые просят заготовить «дары природы» специально для них. «Человек взял один раз, взял второй — ему понравилось. Потом он напрямую выходит на меня и оставляет заявки», — говорит Елена.

Женщина добавляет, что «в этом году грибов было много как никогда». Поэтому появилось много конкурентов на рынке, однако, как говорит Елена, на ее доход это не повлияло, было много заказов от постоянных клиентов: «Благодаря знакомствам и своим богатым россиянам, которые заказывают у меня, все было отлично», — уточняет женщина.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сейчас Елена уже заканчивает сезон и выходит в октябре на работу. Сколько она заработала в этом году на ягодах и грибах, не говорит. Подтверждает только, что дело это «очень выгодное».

— Могу только сказать: то, что на основной работе получаю за неделю, на грибах и ягодах могу заработать за один день.

«Продавали, потому что не знали, что делать с грибами»

Пенсионерка Анна из Осиповичей все лето и начало осени проводит на даче, которая находится недалеко от райцентра. «Когда есть желание и настроение», любит сходить в лес за грибами.

— Ходим, конечно, не каждый день — чаще всего по выходным. Но иногда и в будний день: муж приезжает с работы и где-то в 17.30 мы уже в лесу. К восьми вечера можем насобирать две двухведерные корзины грибов.

В этом году Анна закатала порядка 50 литров грибов, какую-то часть заморозила, какую-то — раздала детям и родственникам. И когда уже не знала, что делать с грибами, решила их продать.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Однажды мы пошли в лес и насобирали четыре 10-литровых ведра. Уже никому из семьи грибы не нужны были — дочка предложила их продать и опубликовала объявление в интернете. Мы продавали довольно дешево (20 рублей за 10 литров) — сразу же нашли покупателя.

Потом покупатели, рассказывает пенсионерка, благодарили за хорошие грибы и просили собрать для них еще. Однако пенсионерка по грибы больше не ходила — заработать в этом сезоне удалось 80 рублей.

Минчанка Наталья в лес за грибами в этом году попала всего один раз и насобирала четыре 10-литровых ведра. Столько грибов семье не надо было, поэтому два ведра решили продать.

— В этом году оказалось очень много грибов — такого, по-моему, не было никогда. Собрали даже слишком много, поэтому часть грибов решили продать. Продавали по 50 рублей за ведро.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Продавал грибы — купил телевизор

В начале сентября житель Гродно Юрий пошел в отпуск. На отдых за границей, как говорит мужчина, денег не хватило, дачи у семьи нет, поэтому две недели мужчина провел в родном городе.

— Делать было особо нечего, поэтому решил поехать в лес по грибы. В первый день насобирал столько, что еле на электричке увез. Парадокс в том, что мне нравится сам процесс сбора, а есть грибы мы с женой не очень любим. Поэтому решил их продавать — немало тех, кто ленится сам ходить в лес.

Белые грибы Юрий продавал по 15−20 рублей за килограмм — в зависимости от того, насколько аккуратные и красивые попадались шляпки и ножки. Лисички в среднем — по 5 рублей.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В лес Юрий ездил каждый день на протяжении недели. Грибы мужчина продавал соседям, коллегам по работе и коллегам своей жены — покупателей искали по знакомым.

— Всего за неделю я насобирал больше ста килограммов. И скажу честно: это очень неплохой заработок. Давно хотел купить новую «плазму» — и благодаря грибам наконец-то это сделал. После покупки нового телевизора кое-какие деньги даже остались, — рассказывает мужчина.