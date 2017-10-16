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Реальные доходы белорусов продолжают сокращаться

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  • 16.10.2017, 19:35
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Фото: kp.by

Реальные доходы падают на протяжении всего нынешнего года.

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов по-прежнему снижаются. В январе-августе этот показатель сократился на 0,1% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат.

В общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,4%.

Напомним, реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года.

В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.


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