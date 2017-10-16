Реальные доходы белорусов продолжают сокращаться

Реальные доходы белорусов продолжают сокращаться2
- 16.10.2017, 19:35
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Реальные доходы падают на протяжении всего нынешнего года.
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов по-прежнему снижаются. В январе-августе этот показатель сократился на 0,1% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат.
В общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,4%.
Напомним, реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года.
В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.