Въезд в Польшу через «Боровники» 17 октября будет приостановлен 16.10.2017, 19:56

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Движение легковых автомобилей будет затруднено.

17 октября с 10 часов утра до 15 часов дня в пункте пропуска «Бобровники» таможенной службой Республики Польша будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения. В связи с этим движение автотранспорта на въезд в Польшу будет временно приостановлено. Перемещение легковых автомобилей будет затруднено ориентировочно на два часа, грузовых – на четыре.

Соответствующая информация размещена на сайте таможенной службы Республики Польша.

Белорусские таможенники просят учитывать данную информацию при выборе маршрута следования через белорусско-польскую границу.