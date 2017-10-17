В Могилеве прошел арт-протест в защиту Печерского лесопарка 2 17.10.2017, 10:38

1,162

Протестующие креативно «потроллили» госСМИ.

Могилевские общественные активисты продолжают устраивать флешмобы против вырубки деревьев. Месяц назад они организовали в Печерском лесопарке, которому угрожает вырубка, волшебную фотосессию с "лесными феями". В этот раз протест носил более социальный, политический характер, пишет Еврорадио.

Жители Могилева выступают за то, чтобы придать Печерскому лесопарку статус памятника природы. В данный момент вырубка в парке приостановлена. Горожане передали в местный исполком обращение с просьбой создать на месте лесопарка "Печерский сад". Под документом подписалось 4 тысячи человек.