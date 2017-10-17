США и ЕС призвали противоборствующие в Ираке стороны к миру 17.10.2017, 10:57

Багдад и курды должны сесть за стол круглый стол переговоров.

Эскалация вооруженного конфликта в Северном Ираке грозит перерасти в новую гражданскую войну в регионе. США и ЕС опасаются, что от конфликта выгадают джихадисты из ИГ, передает "Немецкая волна".

В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Северном Ираке США и Евросоюз призвали иракскую армию и формирования курдов прекратить насилие и восстановить спокойствие. "Мы очень внимательно следим за ситуацией и призываем все стороны скоординировать военные действия и восстановить спокойствие", - заявила представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт вечером в понедельник, 16 октября.

Нойерт подчеркнула, что обе стороны должны избегать провокаций, которыми могут воспользоваться враги Ирака в целях дестабилизации страны. Она выразила опасение, что напряженность между правительством в Багдаде и курдами отвлечет от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

США обещают нейтралитет

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не намерены вставать на чью-либо сторону в конфликте между Багдадом и курдами. "США имеют очень хорошие отношения и с центральным правительством Ирака, и с курдами. Нам вообще не следовало вторгаться в Ирак в 2003 году. Но мы не будем вставать на чью-либо сторону", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини после телефонного разговора с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади также призвала стороны конфликта к диалогу и отказу от насилия. Она объявила об отправке в Ираке новой гражданской миссии, которая будет оказывать Багдаду поддержку в гражданских аспектах национальной безопасности.

Иракские солдаты 16 октября вторглись в стратегически важный город Киркук в регионе, подконтрольном иракским курдам. Они также взяли под контроль здание региональной администрации, военный аэродром и расположенный неподалеку нефтеносный район Баба-Гургур. Курдские формирования не оказали иракским войскам практически никакого сопротивления. Во вторник, 17 октября правительственные войска продолжили продвижение вглубь провинции Киркук, которая с 2014 года контролируется курдами.