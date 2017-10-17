Стало известно, сколько еще миллионов долларов выделят на больницу Лукашенко 10 17.10.2017, 11:06

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Подписана «инвестиционная программа» для Минска.

На реализацию инвестиционной программы Минска в IV квартале планируют направить 282 миллиона рублей, или около 141 млн долларов. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета по строительству и инвестициям Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, пишет БелТА.

Основные средства предусмотрены на строительство третьей линии метро (около 23 млн долларов), зданий клинического медицинского центра в районе деревни Ждановичи или новой лечкомиссии (около 6,25 млн долларов), центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике (около 11 млн долларов) и реконструкцию стадиона «Динамо» (около 18,5 млн долларов).

В сфере здравоохранения и развития транспортной инфраструктуры будут профинансированы работы по реконструкции корпусов онкологического диспансера, 4-й и 5-й городских клинических больниц, строительству первого городского транспортного кольца и южной магистрали 3-го городского транспортного кольца до улицы Денисовской.

«Стоит задача обеспечить до конца года ввод корпусов онкологического диспансера и 4-й городской клинической больницы», — сказал Гуриненко.

В январе-сентябре в столице по инвестиционной программе города освоено 549 млн рублей, из которых 410 млн направлены на строительно-монтажные работы. В целом объем бюджетного финансирования проектов на 2017 год определен в размере 735 млн рублей. В программу включено более 390 объектов строительства, получателями средств определены 44 организации.