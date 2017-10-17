Синоптики: Завтра потеплеет до +21 градуса 1 17.10.2017, 16:32

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В среду будет преимущественно без осадков.

18 октября погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

Ожидается теплая для этого периода времени погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, максимальная днем +12..+18°С, по югу страны воздух прогреется до +21°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидромет.