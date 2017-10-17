Посольство США предупредило о сбое в регистрации на лотерею грин-карт 17.10.2017, 20:26

Из-за технических проблем изменены сроки регистрации в конкурсе на получение грин-карты.

Все отправленные до 18 октября заявки нужно подтвердить повторно, сообщает пресс-служба посольства США в Беларуси.

Регистрацию по программе «Визовая лотерея для иммигрантов разных национальностей» (DV-2019) начали заново. Так надеются обеспечить «справедливость и защиту целостности процесса в интересах всех задействованных сторон».

«Новый регистрационный период для подачи электронных заявлений на DV-2019 открывается в полдень (время Нью-Йорка и Вашингтона) в среду, 18 октября, и закрывается в полдень (время Нью-Йорка и Вашингтона после перехода на зимнее время) в среду, 22 ноября», — уточнили в посольстве США.

Все те, кто заявлялся до 18 октября, должны отправить заявление снова. Иначе анкету просто не рассмотрят. В таком случае советуют:

«Вы можете подать еще одну, новую заявку, и вы не будете дисквалифицированы за отправку нескольких анкет. Лица, которые подадут более одной анкеты в течение нового периода регистрации, будут дисквалифицированы».