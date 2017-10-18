Почти 10 тысяч требований об отставке Равкова отправили в администрацию Лукашенко 18.10.2017, 17:01

Андрей Равков

Фото: БелТА

У властей есть 30 дней, чтобы ответить на требования белорусов.

Закончен сбор подписей под петицией за прекращение произвола в армии и отставку министра обороны Андрея Равкова на сайте Zvarot.by. Требования, выдвинутые в документе, поддержали 9614 человек, передает «Еврорадио».

"Отсеяли 500 не до конца заполненных и "фейковых" анкет и еще столько же дублей. На Petitions.by сбор продолжается еще четыре дня", — рассказывает один из авторов документа, общественный активист и правозащитник Андрей Стрижак.

Петиция направлена в администрацию Лукашенко, совет министров, Министерство обороны и «палату представителей». "По закону у всех упомянутых выше субъектов есть 30 дней на то, чтобы дать нам ответ на наше обращение", — добавляет Стрижак.

Петиция была составлена после того, как стало известно об ужасных обстоятельствах гибели солдата-срочника Александра Коржича в военной части в Печах. Ноги 21-летнего рядового были связаны, на голову натянута майка.

Следственный комитет подтвердил почти все, что Коржич рассказывал родственникам и друзьям про дедовщину в своей части: у него отобрали банковскую карту, за пользование телефоном заставляли платить. Сержанты регулярно получали "дань" сигаретами и продуктами питания, а руководители роты, где служил Саша, знали об этом все, но смотрели сквозь пальцы.