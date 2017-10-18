В основной конкурсной программе «Лістапада» нет ни одного белорусского фильма 4 18.10.2017, 17:59

В этом году свой 24-й марафон «Лістапад» начинает 3 ноября в кинотеатре «Москва».

Международный кинофестиваль «Лістапад» приближается к своему 25-летнему юбилею, пишет nv-online.info.

Как сказал директор программ игрового кино «Лістапада» Игорь Сукманов, дирекцией фестиваля было просмотрено свыше 500 кинолент, чтобы отобрать фильмы-участники. В целом на кинофестивале покажут 164 картины, из них 94 — конкурсные работы. Фильм открытия — «Аритмия» российского режиссера Бориса Хлебникова. Но белорусских лент в основном конкурсе, увы, нет. Как и в конкурсе «Молодость на марше». Только в опции «Документальное кино» будет участвовать лента режиссера Ольги Дашук «Сергей Плыткевич. Человек с фотоаппаратом», а также поборется за награду фильм «Май» белоруса Александра Комисарчука в разделе Конкурс национальных киношкол. Вне конкурса будет также демонстрироваться белорусская документальная лента «Маэстро Анисимов» режиссера Михаила Ждановского.