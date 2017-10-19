Начальник охраны Ельцина: У Шойгу в армии рейтинг выше, чем у Путина 1 19.10.2017, 16:39

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Владимир Путин и Сергей Шойгу

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

По России рейтинг министра обороны приближается к рейтингу президента.

Бывший начальник службы охраны президента России Александр Коржаков в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил, что по рейтингу популярности министр обороны РФ Сергей Шойгу догоняет президента Владимира Путина:

"Я Сергея Шойгу очень уважаю, и если бы он был поаккуратнее… Ты знаешь, у него в армии рейтинг выше, чем у Путина, а по России Шойгу приближается к нему", – заявил Коржаков.

По его словам, пресловутые 86% поддержки россиянами президента Владимира Путина – липовые.

"Шойгу уже очень близко", – утверждает экс-начальник службы охраны Ельцина.

Генерал российской армии Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ 6 ноября 2012 года. С мая по ноябрь 2012-го занимал должность губернатора Московской области, а с 1994 по 2012 год был министром по чрезвычайным ситуациям.