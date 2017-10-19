БАТЭ — в игре: Как борисовчане добыли первую победу в группе Артем Фандо, «Прессбол»

19.10.2017, 23:03

Борьба за второе место в группе «Н» и путевку в плей-офф Лиги Европы только начинается.

Максим Володько играет, как на продажу. Да-да, конечно, — наблюдение из коллекции прапорщика Очевидности. Володько не в матче с "Кельном" раскрылся вдруг. Мощные впечатления он оставил еще за сборную в играх с голландцами и французами. Белорусы в обеих встречах уступили, но Максим, похоже, выиграл. На него обратили внимание скауты "Дженоа", и клуб из серии "А", по нашей информации, проявляет предметный интерес к защитнику до сих пор. Трансфер может состояться уже зимой. Володько же делает все, чтобы интерес итальянцев не угас. В матче с "Кельном" он был хорош и вездесущ, возникая не только на левом фланге, где ему оказалось тесно, но и ситуационно на позиции центрфорварда. Тем более Сигневич был не против.

Сигневич становится полноценной заменой Родионову. Форвард далеко не всегда дежурил в штрафной, ожидая навеса от Стасевича или Риоса. Он больше не просто "завершитель". Новый Сигневич опускается глубже, цепляется за мяч и полноценно участвует в атакующих кампаниях борисовчан — принял-отдал-протащил мяч. Раньше в созидании у нападающего получалось мало и, если БАТЭ не удавалось довести мяч до чужой штрафной, он надолго выпадал из игры. Сейчас же он успешно делает то же, чем славен Родионов. И вот уже Родионов меняет Сигневича, выходя со скамейки, а не наоборот.

Борисовчане этой осенью находятся в отличной физической форме. Еще одна очевидность, но без нее никак. Ведь в первой половине встречи атака обоих соперников не соответствовала их осмотрительности в обороне. Случались редкие полумоменты, но в каком матче их нет? Однако с течением времени гости сбавили обороты, а "желто-синие", наоборот, нарастили! Причем это не единичный случай. Так было и с "Арсеналом", и с "Црвеной Звездой". БАТЭ держит темп до финального свистка — и для соперников это становится неприятным сюрпризом.

kicker.de

БАТЭ борется. Максим Володько бежал на необязательный перехват у чужой штрафной, шансов выиграть который не так уж и много, — и защитник стушевался и едва не привез опасный момент. Иванич в голевом эпизоде долго сражался за мяч среди троих соперников, хотя те не давали даже толком по нему попасть. Однако немцы не учли, что в этом матче у черногорца гораздо лучше выходило именно бороться — и хавбек протолкнул мяч на Риоса! В некоторых моментах Мирко удивлял тонкостью решений на уровне задумки, но не исполнения. Однако когда мяч уверенно катился за пределы поля и даже соперник прекращал за ним бежать, Иванич догонял и создавал опасность за счет усердия. С таким же настроением играла вся команда.

У БАТЭ по-прежнему продуманы "стандарты". Еще при 0:0 Стасевич разыграл угловой по домашним конспектам и подал точно на Драгуна. Стас немного промахнулся, а судья зафиксировал офсайд. Тем не менее, в первом тайме момента опаснее у хозяев, пожалуй, не было. А соперники БАТЭ в который раз оказываются не готовы к домашним "стандартным" заготовкам "желто-синих". Особенно с учетом, что на острие зачастую оказывается не самый высокий Драгун. Возможно, сказалась и неповоротливость центральных защитников "Кельна", которой борисовчане воспользовались в том числе и в голевом моменте.

Щербицкий — молодец. Ну, добавить здесь нечего.

Максим Володько в октябре неудержим

Алексей Риос только что забил гол

Александр Ермакович дает ценный совет команде

Неманья Милунович поздравляет Алексея Риоса с голом

ЧТО ПРИНЕСЛА ПОБЕДА НАД "КЕЛЬНОМ"?

0,5 — к коэффициенту Беларуси в таблице коэффициентов УЕФА сезона-2017/18.

Теперь он составляет 3,000. А общий (за пять лет) — 18,375.

360 тыс. евро — на счет БАТЭ от УЕФА

Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

БАТЭ — КЕЛЬН — 1:0

БАТЭ: Щербицкий — Поляков, Милунович, Гайдучик, Риос — Драгун, А.Володько (Бага, 74) — М.Володько, Иванич (Гордейчук, 68), Стасевич (к) — Сигневич (Родионов, 85).

Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Туоминен.

КЕЛЬН: Т.Хорн — Рауш, Хайнц, Марох, Ольковски — Йоич (Биттенкур, 70), Леманн (к), Хегер, Клеменс (Гирасси, 61) — Осако, Цоллер.

Запасные: Кесслер, Серенсен, Эзкан, Я.-К.Хорн, Клюнтер.

ГОЛ: 1:0 — Риос (55, пас — Иванич).

Группа "Н": Арсенал — 9 очков (3 игры), Црвена Звезда — 4 (3), БАТЭ — 4 (3), Кельн — 0 (3).

Артем Фандо, «Прессбол»