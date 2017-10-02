закрыть
2 октября 2017, понедельник, 17:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стал известен самый полезный фрукт осени

  • 2.10.2017, 16:56

Британские специалисты провели ряд исследований.

Ученые из Университета Кингстона, Великобритания назвали самый полезной фрукт осени. Специалисты утверждают, что даже кожура этого фрукта обладает целебными свойствами, пишет orthodox.od.ua.

В ходе исследований британские специалисты обнаружили, что в кожице граната содержаться некие вещества, способные бороться с инфекциями. Более того, эти вещества оказались даже более эффективными, чем антибиотики. Ученые рассказали, что в сочетании с витамином С и солями металлов, эффективность гранатовой вытяжки возрастает еще больше.

В ходе лабораторных испытаний эта «гремучая смесь» успешно продемонстрировала свою способность бороться даже со стафилококком. Гранатовый сок известен своим действием в повышении уровня гемоглобина, а зернышки граната способны понижать давление.


Мнение

Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине