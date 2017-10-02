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МИД России предостерегает граждан от посещения Беларуси

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  • 2.10.2017, 18:09
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МИД РФ рекомендует своим гражданам при поездках в Беларусь «оценивать риски возможного задержания или ареста».

МИД России рекомендует при планировании поездок в Беларусь «оценивать риски возможного задержания или ареста», особенно в случаях, когда человек находится в международном розыске или имеет основания полагать, что в отношении него может быть уголовное преследование со стороны третьего государства.

Об этом идет речь в официальном ответе МИД РФ, который опубликовал в своем блоге Александр Лапшин.

Согласно российскому министерству, несмотря на то, что Россия и Беларусь являются «союзным государством», гражданин России, который находится в международном розыске по запросу третьего государства, может быть в Беларуси арестован и выдан.

«Мне кажется, МИД России высказался дипломатично, но довольно точно по этому вопросу — белорусам доверять нельзя и ездить туда не рекомендуется», — пишет Лапшин в своем блоге.

В декабре 2016 года блогера задержали в Минске, в феврале 2017-го его выдали Азербайджану. Азербайджанские власти обвиняли Лапшина в нарушении закона о государственной границе. Он попал в «черный список» за посещение Нагорно-карабахской республики без согласования с властями. В бакинской тюрьме его хотели убить, утверждает Лапшин. 14 сентября блогера освободили, теперь он в Израиле.

Лапшин – гражданин России, Израиля и Украины.


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