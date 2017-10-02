Астролог: Гороскопы в журналах можете выкинуть в мусорное ведро 14 2.10.2017, 19:05

4,307

Профессиональный астролог ответила на главные вопросы об этой науке.

Когда-то астрологию считали вполне серьезной наукой, но потом звезды сошлись для нее неблагоприятно, и точные науки вытеснили ее за бездоказательность. Но астрологи были, есть и будут – вопрос лишь в том, не попадете ли вы на шарлатана, который будет травить вас третьесортными предсказаниями для овнов. Кyky.org задал главные вопросы по астрологии образованному человеку – выпускнице авестийской школы астрологии Алисе Альте.

Можно ли верить гороскопам в журналах

Гороскопы в глянцевых журналах можно смело выкинуть в мусорное ведро. Во-первых, в большинстве случаев их пишут люди, которые имеют такое же отношение к астрологии, как Наталья Поклонская – к ядерной физике. Если уж очень хочется внимать астрологическим прогнозам, читайте группы «Ось мира» или уральского отделения «АША». На радио или по телевидению можете доверять прогнозам Ирины и Игоря Махнача, это преподаватели Авестийской школы астрологии. Но вы должны понимать, что это все равно «средняя температура по больнице». Чтобы получить достоверный прогноз, к астрологу лучше ходить лично.

Астрология – это наука?

Ещё несколько веков назад астрология изучалась в университетах, но развитие науки предопределило её выход в сугубо эзотерическую сферу. Сегодня научное сообщество астрологию не признает, что вполне объяснимо. Чтобы астрологию признала современная наука, она должна предоставлять метод, который будет давать железобетонные результаты. Дважды два всегда равно четырём, тела всегда падают на землю. Но в астрологии это невозможно по ряду причин. Первая – свобода воли человека. Какими бы ни были ваши врождённые особенности, только вы решаете, как ими можно распоряжаться. С одними и теми же характеристиками, обещающими множество комплексов и фобий, один человек спивается и сходит с ума, а другой перебарывает себя и обращает недостатки в достоинства.

Астролог может рассказать, какие периоды благоприятные или неблагоприятные для определённых решений, но, как ими распоряжаться, решает только сам человек. Это как прогноз погоды: вы хотите установить личный рекорд (пробежать от Минска до Бобруйска за пять часов) и приходите к синоптику за информацией. Синоптик скажет: во вторник ожидается дождь, бежать будет затруднительно, а в среду отличная погода. Виноват ли синоптик, если человек решил бежать во вторник? Или же на середине дороги вздумает послать всё к чертям и отправится пить в ближайший бар? Сомневаюсь.

К тому же астрология пока не стала «закрытой системой»: мы знаем далеко не всё. Какие-то данные добавляются, и система обновляется. Плутон открыли только в 1930 году, а до того его функции распределялись по другим показателям.

Почему я Овен, но по описанию похож на Рака?

Каждый индивидуальный гороскоп – это синтез множества факторов, где важно знать время рождения человека вплоть до секунды. В авестийской астрологии, например, 16 планет, 12 домов, 25 видов аспектов между планетами, 360 градусов знаков и 360 градусов домов со своими характеристиками. То, что вы Овен, говорит только об одной характеристике: нахождении Солнца в знаке Овна. При этом у вас может быть пять планет в Раке, и вы уже не классический Овен, а эдакий гибрид грубости с нежностью.

Противники астрологии в качестве контраргумента часто приводят эффект Форера. В 1948 году психолог Бертрам Форер провёл эксперимент: раздал каждому студенту описание, которое якобы было составлено на основе анализа его личности. Описание было таким: «Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами. Вы довольно самокритичны. У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать». Узнали себя? Вот и студенты оценили текст по соответствию действительности на 4,26 из пяти. Но поймите, хороший астролог опишет ваш гороскоп на 20 страницах, и это описание не будет носить туманный характер, а расскажет о вполне конкретных и проверяемых вещах, в том числе глубинных и интимных. Даже о таких, которые вы пока в себе не осознаёте и которые раскроются с течением времени.

Ещё противники астрологии любят приводить в пример эффект самоисполняющегося пророчества: мол, если вам сказать, что вы сдадите тест на 10 баллов, вы сознательно или несознательно сделаете всё, чтобы произошло именно так. Но с профессиональной астрологией это работает не так. Скажем, астролог сообщил вам, что с огромной долей вероятности вы переедете жить за границу из-за перспективной работы. А вы хотите всю жизнь провести на родине, и быстро о неугодном прогнозе забываете. Через 10 лет ваши ориентиры меняются и события складываются нужным образом – причём тут самосбывающееся пророчество?

Зачем вообще ходить к астрологу

Астрология может рассказать об общем направлении жизненной миссии, показать, какие качества характера нужно развивать и тренировать. Почему с вами случаются те или иные кризисы, какой партнёр вам нужен, в какой сфере будет легче реализоваться. Астролог высочайшего класса (их очень мало) может рассказать о важных сюжетных линиях вашей судьбы вплоть до точных временных периодов. Гороскопы маленьких детей полезно смотреть, чтобы лучше понимать эффективные методы для воспитания.

Астролог может рассчитать для вас благоприятные даты для проведения операции, открытия бизнеса, постановки спектакля, вступления в брак – да чего угодно. Это полезно, но, я считаю, следует в первую очередь присматриваться к потоку событий. Предположим, вам сказали, что лучшая дата для бракосочетания – 20 октября. Но события складываются так, что в этот день организовать свадьбу очень проблематично: паспорта будут лежать в посольстве на визу, не приедет тетушка из Америки, нужно выплачивать последний срок по кредиту… События ведут к тому, что свадьбу легче провести 12 января – день для вашей пары крайне неблагоприятный. В самую пору призадуматься: вы, конечно, можете изнасиловать ситуацию, но итог будет неутешительный.

Астролог может мне навредить?

Может, конечно. Существует множество психологов, которые вместо помощи «вампирят» клиентов и ещё больше вгоняют их в комплексы. Риск нарваться на астролога, который запугает вас небесными карами и несчастливой судьбой, есть. В этой ситуации радует, что человек, получивший негативную информацию, которую он не хочет воспринимать, часто со смелой душой махает рукой и говорит, что астрология – это чепуха. Но есть и тонкие, внушаемые люди. Неосторожно брошенное слово может глубоко засесть в человеке и потом неожиданно аукнуться. Так что впечатлительным людям к непроверенным астрологам лучше не ходить.

Мне страшно даже представить, сколько существует шарлатанов, которые прочитали пять книг и дают консультации за бешеные деньги. Если вы идете к астрологу, спросите, где и сколько он учился. В Минске, например, существует множество курсов по 2-3 месяца. Они хороши, если вы хотите понять астрологию просто для себя или давать советы друзьям, но выходить на большую аудиторию после них нельзя. Вы же не доверитесь стоматологу, который учился три месяца? Лучшей, на мой взгляд, является Авестийская школа астрологии, где люди учатся четыре года. Помните: хороший астролог, указывая на определённую проблему, всегда подскажет вам пути её решения или хотя бы смягчения неприятных факторов, он не должен ставить на вас крест.

Люди, рожденные в один день, должны быть абсолютно одинаковыми?

Не совсем так. Почему близнецы, рожденные в одной семье и воспитанные одними родителями, вырастают абсолютно разными людьми? Человек приходит на эту землю с наработками из прошлых жизней, его характер во многом сформирован. На это наслаивается родительское воспитание, особенности проживания в конкретной стране, влияние окружения. Гороскоп – это такая изначальная психологическая матрица.

Например, высчитать, что идеальная для клиента жена родилась 15 января 1986 года и устроить кастинг среди рожденных в этот день – хорошая идея, но нежизнеспособная. Негороскопические характеристики кандидатов никто не отменял. Если вы – тургеневская барышня, а он – реинкарнация Полиграфа Полиграфовича Шарикова, я не ставлю на этот брак при самой хорошей астрологической совместимости. К тому же это насилие над естественным ходом событий, так что вряд ли ваши поиски увенчаются успехом. Важно всегда смотреть на то, почему в вашей жизни появляется тот или иной человек. Пришёл ли он научить вас чему-то или вы должны вернуть ему кармические долги? Все это можно увидеть при анализе совместимости.

Как относиться к политическим прогнозам, которых развелось, как грибов?

Когда человек анализирует гороскоп предстоящих событий для России, скажем, на 2018 год, в картах не будет написано чёрным по белому, что Путин заболеет или Медведев уйдёт в отставку. Если астролог плохо разбирается в политологии или международных отношениях, то результаты могут быть удручающими. Это как если дама с маникюром полезет копаться в карбюраторе и будет менять запчасти только на основании того, красивые они или нет. Но если вам попался дурной врач, значит ли это, что медицина – дурная наука?

То, что астрология не является в строгом смысле наукой, не значит, что она не работает. В её эффективности и полезности я убеждалась не раз. Рано или поздно какие-то взаимосвязи будут доказаны, это лишь вопрос времени. Скажем, воздействие Луны на жидкости могло отрицаться, но от этого она не переставала влиять на приливы и отливы. Даже Галилей писал в своё время: «…больше всего я удивляюсь Кеплеру; будучи человеком свободного и острого ума и владея теорией движений, приписываемых Земле, он стал потом уделять внимание и соглашаться с мнением о «влиянии» Луны на воду, о скрытых качествах и тому подобных детских выдумках». Что уж говорить о нас, простых смертных?

Но я в нападках на астрологию ничего страшного не вижу. Знаете, у масонов была распространена притча про два лика Афродиты: возвышенный и общенародный. Те, кто узрели возвышенный лик Афродиты, не должны рассказывать об этом другим, потому что каждый рассказ бросает тень на её светлое чело. Спускаясь все ниже и ниже, знание неизбежно профанируется. Так мы и приходим к тестам в Facebook «Какая ты сковородка по знаку зодиака?». Это порождает ещё больший скепсис у противников астрологии – может, и к лучшему. Афродита будет спать спокойно.