Сечин: Сланец может уронить нефть в 2018 году 10 20.10.2017, 11:58

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Игорь Сечин

Будущее российской нефтянки покрыто туманом.

Рынок нефти, показавший рост цен более чем на 100% с начала 2016 года, остается "неустойчивым", заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Х Евразийском форуме в Вероне, сообщает finanz.ru.

По его словам, ждать дальнейшего роста котировок в условиях развития сланцевой добычи в США, не стоит.

"Равновесие пока хрупкое, - заявил Сечин. - Сланцевая добыча в США, в которой накоплены большие запасы пробуренных, но незаконченных скважин, может, при соответствующем уровне цен, дать в 2018 году значительный прирост добычи, и вновь дестабилизировать рынок".

По словам Сечина, соглашение стран ОПЕК и России, в рамках которого крупнейшие экспортеры нефти согласились снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки, пока не достигло своей цели, несмотря на то, что было продлено в мае и, как ожидается, будет еще раз пролонгировано в ноябре.

"Анализ показывает, что заявленная цель нормализации уровня запасов пока не полностью реализована и говорить о переломе рано", - констатировал он: по данным МЭА, на сентябрь в коммерческих хранилищах оставалось больше 3 млрд баррелей, что на 170 млн баррелей больше среднего уровня за 5 лет, к которому стремится ОПЕК.

В то же время сланцевая добыча, хотя и растет со скоростью 1,5 млн баррелей в сутки ежегодно, остается убыточной: к положительному денежному потоку компании США выйдут не раньше 2020 года при условии цены в 70 долларов за баррель, заявил Сечин: капзатраты на проекты в сланце на треть превышают те, что требуются для традиционной нефти.

"Работа по стабилизации рынка затруднена отсутствием достоверной и прозрачной информации и аналитики как по запасам, так и по реальной ситуации с балансом спроса и предложения. Это создает почву для спекулятивных манипуляций рынком в поисках краткосрочной выгоды. Здесь ключевая задача - создание единой системы измерения запасов и преодоления навеса запасов", - заявил Сечин.

По его словам, ряд производителей ведут себя безответственно, качая максимальные объемы в ущерб стабильности глобального рынка: компании "ориентируется на краткосрочный горизонт с целью максимизации текущих доходов".

При этом, как считает Сечин, спрос на углеводороды в мире продолжит расти вместе с уровнем жизни и развитием мировой экономики, которой ежегодно будут требоваться дополнительные поставки на 0,7-0,8 млн баррелей в день.

"Смею вас заверить, что слухи о "смерти" нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20-30 лет, и больше вперед", - отметил он.

Доля жидких углеводородов в структуре мирового потребления энергии в долгосрочной перспективе будет медленно снижаться, но по-прежнему останется достаточно высокой - около 30% мирового потребления первичной энергии, при увеличении их физических объемов, добавил глава "Роснефти".

"Некоторое снижение доли нефти в общем балансе энергоресурсов будет практически полностью компенсировано ростом доли газа и удлинением производной нефтепродуктовой цепочки, прежде всего, за счет нефтехимического производства; снижение доли угля будет компенсировано ростом доли более экологичных источников энергии, в том числе газогенерации и, видимо, атомной энергии", - пояснил Сечин.