«В нашей жизни возможно практически все, а у невозможного есть доступные аналоги» 2 20.10.2017, 13:20

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Минчанку не брали на работу, и она открыла ИП и создала свой творческий бизнес.

Марина Двораковская рассказала citydog.by о принятии собственного тела и взаимодействии с окружающими, которые обращают на нее слишком много внимания.

«Я ВСЕГДА БЫЛА КАК БЫ ПАЦАНКОЙ»

– Мой диагноз – детский церебральный паралич. Единственное, что, как я считаю, со мной не в порядке, – это то, что я хожу на немного согнутых ногах. Я к этому отношусь совершенно нормально. Я воспитывалась в полноценной семье, и меня всегда воспитывали как здоровую.

У меня есть сестра, и к нам родители относились абсолютно одинаково. Они говорили, что мне не нужно обращать внимание, если кто-то не так смотрит или что-то говорит по поводу того, как я выгляжу. Такой подход мне всегда очень помогал – они говорили, что я красивая девочка, просто у меня есть некоторые проблемы.

Я очень благодарна родителям, которые воспитывали меня полноценно: никак особенно не жалели, а просто готовили ко взрослой жизни. Например, папа говорил, что если я хочу покататься на аттракционах, то должна отстоять в очереди, как все. А любое проявление гиперопеки я пресекала и говорила, что все сделаю сама. Уже в четыре года я встала на стульчик возле раковины, чтобы помыть посуду.

Я училась на дому, и ко мне приходили в гости одноклассники. Естественно, отношения выстраивались по-разному. Кто-то относился ко мне хорошо, а кто-то – не очень. Порой могли обозвать или прикольнуться не очень приятно. Я могла что-то ответить обидчикам словами или промолчать в зависимости от ситуации. В целом я просто старалась не обращать внимания на негатив – всегда была боевой и как бы пацанкой.

Был период, когда очень хотелось избавиться от моей особенности ради того, чтобы все люди меня одинаково адекватно воспринимали и принимали. Но однажды я подумала: пусть посторонние и незнакомые думают обо мне что хотят, говорят что хотят. Важнее – что думаю я сама и близкие мне люди. У меня это здорово получилось.

Получилось благодаря оптимизму, поддержке близких, любви к жизни и благодаря вниманию мужчин. Я хочу сказать, что люди с абсолютно любыми особенностями могут завоевать внимание противоположного пола, так как каждый человек привлекателен по-своему. Главное – принять и полюбить себя такой, какая ты есть.

«МНЕ-ТО ЧЕГО ЖАЛОВАТЬСЯ? ЛЮДЯМ БЫВАЕТ В МИЛЛИОН РАЗ ТЯЖЕЛЕЕ»

На самом деле чего мне жаловаться? Ну да, есть небольшие трудности: тяжело очень долго стоять и очень долго ходить – но ведь это мелочи! Есть люди, которым в миллион раз тяжелее и физически, и морально.

Мы долгое время общались в интернете с одной девушкой. Как-то решили встретиться в реальности. Я подъехала к ее дому, мы посидели, поговорили, я уехала. Вечером получила сообщение примерно следующего содержания: «С тобой очень интересно, но ты больше не приезжай! Будем общаться в интернете – моя мама не вынесет того, что ты ходишь, а я – на инвалидной коляске. Да и мне как-то не по-себе. Тебе так везет!»

Я проходила через разные медицинские процедуры, но делала это ради того, чтобы было удобнее двигаться, а не для того чтобы как-то изменить внешность. Например, лечилась стволовыми клетками – ездила для этого в Киев. Меня отговаривали родители, но я решила рискнуть и не жалею!

Вообще, своей внешностью я сейчас довольна. Конечно, хотела бы нормально ходить, но понимаю, что у операции слишком большой риск и лучше оставить все как есть, совершенствоваться в чем-то другом.

Я часто замечаю, что люди проявляют ко мне особое отношение. Часто пытаются помочь и что-то поднести, то есть из-за моей физической особенности пытаются лишний раз проявить опеку. Некоторые оглядываются и долго смотрят, некоторые задают вопросы вроде «Ой, а как же вы одна?». Они очень удивляются, когда я говорю, что замужем, что у меня есть семья, работа и вообще все в порядке. Они считают, что если есть какой-то такой диагноз, то у этого человека все должно быть иначе и что он весь из себя бедный-несчастный.

Однажды мне просто на улице незнакомый человек пытался дать денег. Я иду, а он мне: «Вот, девушка, возьмите!» Это было очень унизительно и смешно одновременно.

Дети, конечно, часто обращают на меня внимание. Они спрашивают: «А почему эта тетя так ходит?» Родители им пытаются объяснить. Вообще, я в своем районе местная знаменитость. Конечно, я хотела бы привлекать внимание чем-то другим – например, чтобы я была знаменитая писательница, написавшая бестселлер. Вот это я понимаю!

«СЛУЧАЛОСЬ И ТАКОЕ, ЧТО МЕНЯ БИЛИ НА УЛИЦЕ»

У меня высшее образование, я психолог, но не работаю по специальности, хоть и очень хотела бы. Раньше я ходила на собеседования, но перестала: работодатели всегда были вежливы и приветливы, говорили, что я им очень нравлюсь, но никогда потом не перезванивали.

Однако я нашла выход: создала ИП и открыла свой маленький творческий бизнес. Пишу тексты для сайтов, стихи, песни и вообще любые тексты, которые интересуют заказчиков. И меня очень удивляют те люди, которые имеют особенности и плачутся, как им плохо жить. Интернет – это море возможностей, и надо как-то пробовать себя проявлять. Не получается одно – пробуешь что-то другое.

Тем не менее меня поражает, что в нашей стране часто обращают внимание совсем не на то, на что следовало бы обращать. Я очень многое умею и знаю, и мне есть что показать, я могу помогать людям. И мне очень обидно, что все вот так вышло с профессией. Я хорошо училась, и у меня были амбиции и планы, но походы на собеседования просто все обрушили.

Я никогда не хотела быть похожей на принцесс из мультиков. Скорее, хотела иметь какие-то способности, которые были у разных героев мультфильмов, но именно быть похожей на красивых принцесс не хотелось никогда. Хотелось быстро бегать, колдовать.

Вся проблема заключается в восприятии людей. Так выходит, что они как бы пытаются развить во мне комплекс, но я не сдаюсь. Вообще, люди же смотрят не только на меня. Если идет очень высокая девушка или любой человек с голубыми волосами, на них же тоже оглядываются.

Случалось и такое, что меня били на улице. Но я всегда давала сдачи – бьюсь я очень хорошо. Всякое бывало: подходили, ударяли по спине, по ногам, обзывали. Я отвечала, хоть воспитание и не позволяло реагировать очень жестко.

Некоторые люди, которые в детстве меня очень обижали, потом искренне просили за это прощения, и теперь мы в хороших отношениях. Многое же зависит от родителей – как они объясняют детям, что бывают другие люди, которые отличаются от них.

«В СЛЕДОВАНИИ СТАНДАРТАМ ТЕРЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ»

Пока у меня нет своих детей, но я хотела бы иметь их в будущем, и чем больше, тем лучше. Мне все говорят о возрасте, что мне уже якобы поздновато первого, но во мне столько энергии, что хватит и на десятерых детей.

Я фанатка мотоциклов и просто обожаю скорость. К сожалению, мне нельзя водить из-за слишком низкого зрения, но, если бы была возможность, я бы с удовольствием водила. Чисто гипотетически я могла бы решиться на операцию на глазах, но с ней связаны слишком серьезные риски. А поскольку зрение необходимо мне в работе, так рисковать я не хочу.

Я в целом много экспериментировала со своей внешностью. Красила волосы, например, в огненно-рыжий, светло-русый, темно-бордовый, соломенный, каштановый... Делала мелирование, была блондинкой. Эксперименты касались и фигуры: я худела на два размера. Мне кажется, что экспериментировать намного интереснее, чем пытаться следовать стандартам красоты, так как в стандартах теряется индивидуальность.

Вообще, всем, кто в себе не уверен, я очень советую экспериментировать и никогда не сдаваться. Не надо бояться своих целей и желаний – стоит лишь стремиться к их осуществлению. В нашей жизни возможно практически все, а у невозможного есть доступные аналоги.