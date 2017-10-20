Родионов - рекордсмен по числу матчей, сыгранных в еврокубках за белорусские клубы 2 20.10.2017, 16:21

Виталий Родионов

На счету нападающего БАТЭ уже 93 таких матча.

Благодаря участию в четверговом противостоянии с "Кельном" (1:0) нападающий БАТЭ Виталий Родионов единолично возглавил список футболистов по числу матчей, сыгранных в еврокубках в составах белорусских клубов. На счету футболиста уже 93 таких поединка, сообщает «Прессбол».

Представляем вниманию болельщиков топ-дюжину в этой номинации.

1. Виталий Родионов 93

2. Дмитрий Лихтарович 92

3. Александр Юревич 83

4. Александр Володько 81

5. Игорь Стасевич 75

6. Максим Бордачев 51

7. Михаил Гордейчук 48

8. Эдгар Олехнович 48

9. Артем Концевой 47

10. Денис Поляков 45

11. Артем Радьков 45

12.Александр Павлов 44

В приведенном перечне значатся пять футболистов, и ныне защищающих цвета "желто-синих". Помимо упомянутого Родионова, это Александр Володько, Игорь Стасевич, Михаил Гордейчук и Денис Поляков.

Отметим, что Виталий Родионов 62 матча провел в Лиге чемпионов, 31 — в Лиге Европы. Причем выступал на международной арене исключительно в рядах БАТЭ.

Если же брать в расчет еврокубковые игры не только в составах белорусских команд, то впереди Родионова лишь Александр Глеб, за плечами которого 102 таких матча (24 — в БАТЭ и 78 — за зарубежные клубы).