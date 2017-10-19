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БАТЭ в Лиге Европы победил «Кельн» - 1:0

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  • 19.10.2017, 21:55
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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Победный гол забил защитник борисовчан Алексей Риос.

БАТЭ одержал победу над "Кельном" в домашнем матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы — 1:0, сообщает «Прессбол».

Гол на 55-ой минуте забил защитник борисовского футбольного клуба Алексей Риос.

БАТЭ — Кельн — 1:0

Борисов. "Борисов-Арена". Начало — 20.00.

Судья — Хусейн Гечек (Турция).

БАТЭ: Щербицкий — Поляков, Милунович, Гайдучик, Риос — Драгун, А.Володько (Бага, 74) — М.Володько, Иванич (Гордейчук, 68), Стасевич (к) — Сигневич (Родионов, 85).

Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Туоминен.

Кельн: Т.Хорн — Рауш, Хайнц, Марох, Ольковски — Йоич (Биттенкур, 70), Леманн (к), Хегер, Клеменс (Гирасси, 61) — Осако, Цоллер.

Запасные: Кесслер, Серенсен, Эзкан, Я.-К.Хорн, Клюнтер.

Гол: 1:0 — Риос (55, пас — Иванич).

Предупреждение: Гирасси (89).

Расписание: 2.11. Кельн — БАТЭ, Арсенал — Црвена Звезда. 23.11. БАТЭ — Црвена Звезда, Кельн — Арсенал. 7.12. Црвена Звезда — Кельн, Арсенал — БАТЭ.

Напомним, в Борисов приехали полторы тысячи болельщиков немецкой команды.


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