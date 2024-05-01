В России прогремели взрывы в Воронеже и Ростове-на-Дону 1.05.2024, 7:45

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Губернаторы заявили об атаках беспилотников.

В Российской Федерации в ночь на 1 мая произошли взрывы в Ростове-на-Дону и в Воронеже. Представители местных властей в последнем населенном пункте говорили об угрозе атак с использованием беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Воронеж

Взрыв в районе Воронежа раздался примерно в 02:20 по местному времени.

Незадолго до этого глава Воронежской области заявил, что на территории региона «объявлена опасность атаки БПЛА».

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО начеку», - рассказал чиновник. Следите за дальнейшими уведомлениями от правительства области или МЧС России.

Информацию про ночную «бавовну» в городе также передает российское издание Astra.

«Жители Воронежа сообщают о взрывах», - указывается в публикации.

Позже губернатор заявил о сбитии беспилотника самолетного типа.

По его словам, дрон был «обнаружен и сбит» дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области, и что предварительно пострадавших и разрушений на земле нет.

Ростов-на-Дону

Между тем в Telegram-канале «Новости Ростова-на-Дону» писали о взрывах, что были слышны в районе населенного пункта.

«Местные жители сообщают, что на Северном и Военведе слышали громкий хлопок. Официальная информация не поступала», - говорится в публикации.

Рязанская область

Уже под утро об атаке БПЛА этой ночью заявили и в Рязанской области

По словам губернатора региона Павла Малкова, область «подверглась атаке беспилотного летательного аппарата».

«По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка», – говорит российский чиновник.