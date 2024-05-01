В Минске нашли продуктовый магазин-музей 1.05.2024, 3:52

Он сам показывает, какие цены тут были 10 лет назад.

Обычно владельцы магазинов не любят рассказывать, какая цена была на продукты месяц или год назад, а то покупатели могут решить, что все товары подорожали необоснованно. Но Blizko.by отыскал в Минске магазин, который буквально кричит, показывая, какие цены были в нем 10 лет назад. Журналисты выехали на местность и попытались сравнить, как было и как стало.

Читательница подсказала изданию интересный адрес и даже поделилась фотографиями, сделанными несколько лет назад. Снаружи окна магазина оклеены фотографиями интерьеров этого самого магазина, причем фотографии настолько детальные, что хорошо видны ценники на продукты.

И что же мы видим? На ценниках еще тысячи и десятки тысяч рублей! Это значит, что съемка велась до деноминации, которая, напомним, состоялась почти 7 лет назад — в июле 2016-го.

Журналисты проверили «Яндекс. Панорамы» и увидели, что такими же витрины были еще в 2014 году. Получается, магазин прямо сейчас рассказывает нам, какими были цены здесь минимум 10 лет назад, если не раньше.

Сам магазин находится на Партизанском проспекте, 120. Он принадлежит Заводскому райпищеторгу — государственной сети универсамов.

Итак, смотрим.

Сразу скажем: полноценное сравнение провести не удастся, потому что, во-первых, на уличных фото ценники видны почти сплошь у кондитерских изделий, а, во-вторых, редко какие бренды и наименования сохранились в том же виде за 10 лет.

Фруктовый нектар, подходящий для детского питания: 3630−5380 рублей (то есть, на теперешние деньги 36−54 копейки. Дальше переводите сами, поделив на 10 тысяч). Сейчас пюре в этом же магазине стоит 1,13−1,56 рубля. То есть, подорожало в 3 раза.

Каша безмолочная кукурузная и гречневая для детского питания — 7940−8180 рублей. Сейчас похожая стоит 3,07−4,25 рубля. Здесь подорожание примерно в 4−5 раз.

Батон «Лучистый» — единственный вид, ценник которого попался на фото: 1830 рублей. Сейчас батон стоит 1,13−1,82 рубля. Подорожание в 6−10 раз!

Печенье «Васильковый Слодыч» — редкий вид, который сошелся один-в-один. Стоил 2450 рублей за пачку, сейчас — ровно рубль. Подорожание в 4 раза.

Конфеты «Любимая Аленка», 300 граммов: было 34 900 рублей, стало 11,67 рубля. Подорожание в 3,5 раза.

Молоко стоило 4580−7070 рублей, а теперь стоит в среднем 2,25−3,5 рубля. Молочка тоже подорожала примерно в 5 раз.

Творожки и йогурты: стоили 2850−6190 рублей, а сейчас стоят 0,69−2,64 рубля. Это значит, что стало дороже в 3−4 раза.

Бобруйский зефир, 6 штук в упаковке: стоил такой 7800 рублей. Сейчас аналогичный стоит 2,59−3,71 рубля. Снова подорожание в 3−4 раза.

Показываем вам еще несколько фотографий старых витрин для самостоятельного сравнения. Не стесняйтесь, если вам в глаз попадет ностальгия.