Страны G7 договорились снизить зависимость от России в атомной энергетике 1.05.2024, 5:46

Детали.

Министры энергетики стран Большой семерки (G7) договорились снижать зависимость от поставок российской продукции для нужд их ядерной энергетики. Об этом говорится в коммюнике, распространенном по итогам встречи в итальянском Турине.

«Мы подтверждаем приверженность лидеров G7 к сокращению зависимости от поставок из России товаров гражданского назначения, включая содействие созданию диверсифицированной цепочки поставок топлива, свободной от влияния России», – говорится в документе.

Также G7, в которую входят США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Япония и Италия, намерена содействовать странам, стремящимся к диверсификации поставок.

Министры также обязались содействовать термоядерному синтезу как источнику энергии будущего.

Германия ранее возражала против любых упоминаний о ядерной энергетике в рамках инициатив группы так называемого «зеленого перехода», отметило агентство Bloomberg.

Также министры договорились о прекращении использования угля в производстве электроэнергии начиная с 2030 года.

Ранее Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запретить импорт обогащенного российского урана. Сейчас Россия поставляет около 25% урана для американских реакторов.

США готовы уже в этом году запретить поставки урана из России, сообщало в феврале издание Financial Times. В результате Росатом может потерять рынок, ежегодно приносящий ему до $1 млрд.