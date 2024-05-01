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США побуждают партнеров передать Украине часть своих систем Patriot

  • 1.05.2024, 6:14
  • 1,318
США побуждают партнеров передать Украине часть своих систем Patriot

Об этом заявил глава Пентагона.

Соединенные Штаты Америки просят страны, которые имеют комплексы противовоздушной обороны Patriot, передать часть из них Украине для защиты от российских атак.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на слушаниях в Комитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей США.

«Есть страны, которые имеют Patriot, и что мы делаем — это продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, побуждая их уступить большее количество средств или предоставить больше средств», - сказал Остин.

При этом глава Пентагона не уточнил, с какими странами обсуждал помощь Украине, но выразил намерение продолжить делать такие призывы.

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