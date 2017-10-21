Леонид Злотников: Смотрите, какие огромные проценты тратит страна, чтобы занять деньги! 5 21.10.2017, 9:44

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Леонид Злотников

Нацбанк усиленно стремится нарастить ЗВР.

Казалось бы, что может быть лучше? Однако все не так однозначно.

«Золотой запас» страны вырос до 7,27 млрд, что тут же дало руководству Нацбанка повод поставить новую амбициозную задачу. По мнению председателя правления Павла Каллаура, золотовалютные резервы Беларуси вполне реально увеличить до 10 млрд долларов, пишет «Солидарность».

Впрочем, не все эксперты разделяют его оптимизм.

— А Нацбанк не говорит, к какому году собирается? Так вот ни к какому не получится, — комментирует эти планы экономист Леонид Злотников. — Не такой это просто накопить при низкоэффективной экономике дополнительные 3 млрд. долларов.

Между тем, иметь в запасах 10 млрд. долларов, по мнению эксперта, было бы очень неплохо.

— Вот мы заняли в этом году $ 1,4 млрд. под евробонды. А под какие проценты? Одну часть под 7, 125%, а другую — под 7,625%. Смотрите, какие огромные проценты тратит страна, чтобы занять деньги и пустить их в оборот! — отмечает эколномист. — А все потому, что эта страна очень ненадежная, у нее экономика слабая, все перенапряжено, и дать ей деньги — это риск. Ну а что, разведет правительство руками и скажет: нету, — и делай с ним, что хочешь.

Совсем другая ситуация с надежным кредитором.

— Вот российский банк ВТБ эти же деньги занял под 2,6%, потому что те, кто дает, точно знают, что получат их обратно, — отмечает Леонид Злотников. — Понятно, что деньги приходится все время занимать, но если ты кредитор надежный, у тебя мешок с золотом, большие ЗВР, то тебе дадут под меньший процент, а если у тебя ничего нет, то как тебе деньги в долг давать? Только под серьезные проценты. Поэтому очень выгодно иметь большие ЗВР. Иначе с такими большими процентами невозможно вернуть без потерь.

А вот финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха считает, что и большие резервы — это не очень хорошо. Он даже не исключает, что 10 млрд. долларов для Беларуси будет многовато.

— Перенакопление ЗВР — это тоже проблема, — отмечает эксперт. — С этим сталкивается ряд государств, в том числе Россия. В итоге значительные средства выкачиваются из национальной экономики и инвестируются в низкодоходные ценные бумаги зарубежных эмитентов, включая суверенные правительства, где доходность может находиться на уровне 1-1,5% годовых.

В таком случае при перенакоплении ЗВР более предпочтительным вариантом, по мнению экономиста, выглядит инвестирование в национальную экономику либо экономику стран экономических партнеров, например, по Евразийскому экономическому союзу, включая Беларусь.

— Что касается самой Беларуси, то при перенакоплении ЗВР, возможно, пришлось бы даже идти на дополнительное укрепление национальной валюты, это могло бы вредить тем же экспортерам. И в этом случае надо было бы выбирать из двух зол меньшее, — поясняет экономист.

Впрочем, пока задача стоит нарастить резервы.

— Но, с другой стороны, еще несколько лет назад я бы сам тоже не подумал, что у нас может быть такая хорошая ситуация в динамике ЗВР. Поэтому не исключено, что Нацбанку стоит подумать уже и о верхней планке и найти какую-то золоту середину, — подытоживает Александр Муха.