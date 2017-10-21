Житель Мозыря: Как можно прожить на 120 рублей?! 4 21.10.2017, 16:48

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На минском Марше прозвучало много социальных лозунгов.

Марш рассерженных белорусов 2.0 прошел под лозунгом «Нет обнищанию народа!» На акции протеста прозвучало много историй из жизни и социальных лозунгов:

«Это просто жесть, что Лукашенко придумал. Собирать налоги с людей, у которых нет работы. В центрах занятости стоит больше людей, чем есть рабочих мест. А когда приходишь в центр занятости – на тебя смотрят, как на недоразвитого, мол «куда ты пришел, что ты просишь».

Мой племянник работает на авторемонтном заводе, за прошлый месяц получил 120 рублей, а в этом – 170 рублей. Как на эти деньги можно прожить?», - рассказал житель Мозыря, который принял участие в Марше рассерженных белорусов 2.0.

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с акции.