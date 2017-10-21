Фоторепортаж с Марша рассерженных белорусов 2.0 в Минске 1 21.10.2017, 17:21

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В акции приняли участие несколько сотен человек.

В Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 против налога на «тунеядцев» и «дедовщины» в армии. Протестующие прошли от Октябрьской до площади Независимости, акция продолжалась менее часа. Фоторепортаж с Марша сделало «Радыё Свабода».

Во время шествия не было задержаний и препятствий митингующим, но впоследствии были задержаны режиссер и активистка Ольга Николайчик и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк.

Акция началась на Октябрьской площади

Фото: svaboda.org

Николай Статкевич

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Один из лозунгов во время акции - борьба с дедовщиной и насилием в армии

Фото: svaboda.org

Протестующие несли с собой плакаты с призывами освободить политзаключенных

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Нина Богинская со своим плакатом

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Активист «Европейской Беларуси» Артем Черняк

Фото: svaboda.org

Акция закончилась на площади Независимости. Николай Статкевич сказал , что митинги продолжатся в регионах, возможно, в других форматах, нынешний этап протестов завершится 25 марта в Минске, на День Воли.

Фото: svaboda.org