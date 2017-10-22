Глава ЦРУ: США задумались «над последним шагом» против КНДР 2 22.10.2017, 8:04

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Ядерные возможности Северной Кореи приблизились к критической отметке.

Директор ЦРУ Майк Помпео предупредил, что разработки в области ядерного оружия в КНДР уже находятся в стадии, близкой к тому, чтобы нанести ядерный удар по территории США, передает телеканал CBS (перевод – newsader.com).

«Сейчас ее (Северной Кореи – ред.) возможности достаточно близки к этому, и в политической перспективе мы должны вести себя так, как будто она стоит на пороге достижения этих возможностей», — заявил Помпео, выступая в Национальном фонде в поддержку демократии. По его словам, уже сейчас «следует задуматься над последним шагом».

Он заявил о разнице между способностью запустить одну баллистическую ракету с ядерной боеголовкой и возможностями создания большого количества атомных боезарядов и их носителей, а также развитии ядерного арсенала.

Вместе с тем, глава американского разведывательного ведомства не назвал сроков готовности Пхеньяна к удару по США и их союзникам. Он отметил, что США продолжают сбор разведданных о ядерной программе Северной Кореи, но пока они «далеки от совершенства». Помпео сказал, что «когда мы говорим о месяцах, уже несущественно, насколько высок уровень понимания нами конкретных деталей».

В свою очередь советник по вопросам национальной безопасности президента США Герберт Реймонд МакМастер сказал: «Мы участвуем в гонке, чтобы решить эту проблему без военных действий».

При этом он добавил, что сейчас ядерные возможности КНДР намного совершеннее, чем пять лет назад, и будут еще совершеннее через пять месяцев.

Накануне Северная Корея заявила о готовности к нанесению удара по кораблям ВМС США и Южной Кореи, принимающим участие в совместных военно-морских учениях в Японском и Желтом морях.

«США сами подвели к нам цели, которые мы наметили для уничтожения в первую очередь. Пусть США ждут, что по ним будет нанесен невообразимый удар в невообразимое время», - говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Как сообщалось, в учениях, проходящих в районе Корейского полуострова, отрабатываются действия по возможному нанесению удара по Северной Корее. В них принимают участие атомный авианосец, эсминцы типа «Арли Бёрк», в южнокорейских портах размещены две атомные подводные лодки американских ВМС.

КНДР пригрозила, что «готова к сильнейшим ответным действиям, которые разнесут их в щепки».